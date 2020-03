Henry Cavill pourrait revenir en tant que Superman dans Space Jam 2

Partager

Bien que Henry Cavill soit désormais carrément avec The Witcher, de nombreux fans ont hâte de revoir l’acteur à la place de Superman. Selon des rumeurs, l’acteur pourrait réutiliser le célèbre costume de Space Jam 2.

Les fans du Univers étendu DC (DCEU) attend avec impatience le retour de Henry Cavill comme Superman. En ce moment, il y avait des rumeurs le liant à Shazam 2 ou Adam noir, mais aucun d’eux n’a été officiellement confirmé. Maintenant, ils assurent que le protagoniste de Le sorceleur va utiliser à nouveau le célèbre costume Space Jam 2.

Cette suite, qui jouera LeBron James, est sous les droits de Warner Bros. Il y a quelques jours, de nombreux médias ont affirmé que Space Jam 2 aurait la participation de Pennywisele Joker y Le masque de Jim Carrey. A ces nouveaux camées, même non officiels et avec des images qui fuient, s’ajoute la possibilité de revoir Henry Cavill comme Superman.

Y aura-t-il un camée?

Concernant Le masque y Pennywise, les rumeurs suggèrent que Jim Carrey il prêtera sa voix au personnage et il apparaîtra comme arbitre pour le match de basket; y Bill Skarsgård se mettra à nouveau dans la peau du clown diabolique. À ces rumeurs sur Space Jam 2 s’additionne Henry Cavill.

Le site We Got This Covered garantit que Warner bros veut un camée de l’acteur comme Superman. N’oubliez pas que Henry Cavill Il a exprimé à plus d’une occasion qu’il était plus que disposé à réinterpréter le super-héros. Même ainsi, l’échec des films avec ledit acteur indique que le DCEU regarder à l’avenir pour une nouvelle Superman.

Pour le moment, nous devrons attendre la confirmation officielle de l’équipe derrière Space Jam 2. Mais si vous avez envie de regarder Henry Cavill, vous pouvez voir la série Le sorceleur dans Netflix, qui a déjà confirmé sa deuxième saison et mettra en vedette un acteur de Game of Thrones.

