Henry Czerny revient pour Mission: Impossible 7 et 8

La franchise ‘Mission: Impossible’ a vu une multitude de personnages aller et venir au fil des ans. Alors que des acteurs comme Ving Rhames sont restés dans la saga depuis sa création en 1996, d’autres comme Henry Czerny (‘Remember’) reviendront après leur apparition dans le premier opus. Cela a été annoncé sur Twitter par son directeur Christopher Mcquarrie, qui a révélé que Czerny jouera à nouveau l’ancien directeur du FMI, Eugene Kittridge dans les deux prochains épisodes.

En plus de Cruise yRhames, le film comprend les vétérans de la franchise Rebecca Ferguson, Simon Pegg et Ving Rhames, accompagnés à cette occasion de nouveaux membres tels que Nicholas Hoult, Pom Klementieff, Shea Whigham et Haley Atwell.

Après le succès critique et commercial des dernières livraisons, le scénariste et réalisateur Christopher McQuarriefirm un nouvel accord avec Paramount pour revenir prendre en charge les deux prochains films de lasaga dirigés par Cruise en tant qu’agent Ethan Hunt, rejetant d’autres offres d’études importantes.

Skydance Media, qui a rejoint la franchise dans son quatrième opus, «Mission: Impossible. Ghost Protocol ‘, fera également partie de la production des deux futurs films de cette saga qui couvre près de 25 ans et six films. Le dernier épisode publié en 2018, “ Mission: Impossible – Fallout ”, a un taux d’approbation de 97% pour Rotten Tomatoes et plus de 790 millions de dollars collectés dans le monde.

Paramount est daté ‘Mission: Impossible 7“ Le 23 juillet 2021, tandis que le huitième et le dernier versement de la franchise arrivent le 5 août 2022.

Il n’y a pas moyen d’échapper au passé … # MI7MI8 pic.twitter.com/FwZCsAlnqE

– Christopher McQuarrie (@chrismcquarrie) 1 février 2020