Heroes Rising ajoute 4 nouveaux mouvements ultimes à My Hero Academia

Le film de suivi de My Hero Academia: Two Heroes, ma Hero Academia: Heroes Rising, présente quatre nouveaux mouvements ultimes qui n’ont jamais été présentés auparavant dans la série animée. Alors que l’intrigue du premier film, Two Heroes, n’a suivi que quelques membres sélectionnés de la classe 1-A, les vingt aspirants héros ont tous la chance de briller dans My Hero Academia: Heroes Rising et de montrer les progrès de leur formation de héros à UA École secondaire.

My Hero Academia se déroule dans une société surhumaine où quatre-vingt pour cent de la population hérite d’une capacité spéciale connue sous le nom de «bizarrerie», inventant la carrière de héros du jour au lendemain. Heroes Rising emmène les membres de la classe 1-A sur l’île de Nabu, une ville côtière tranquille avec à la fois une faible population et un faible taux de criminalité où Izuku Midoriya (Justin Briner) et ses camarades de classe sont recrutés pour diriger une agence de héros dans le cadre de le projet de recommandation sur le travail des héros. Gérant leur premier vrai travail de héros professionnels, Izuku et le reste de la classe 1-A aiment travailler en tant que héros sans supervision jusqu’à ce qu’un groupe de méchants, y compris Chimera (Greg Dukie), Slice (Lydia Mackay), Mummy (Brendan Blaber) et leur chef Neuf (Johnny Yong Bosch), envahit l’île avec l’intention de voler la bizarrerie du résident Nabu, Katsuma Shimano (Maxey Whitehead).

Depuis que la saison quatre de My Hero Academia suit principalement Izuku et ses camarades de classe Tsuyu Asui (Monica Rial), Ochaco Uraraka (Luci Christian) et Eijiro Kirishima (Justin Cook) alors qu’ils enquêtent sur le groupe Yukuza Shie Hassaikai, il est rafraîchissant de revisiter certains les personnages les plus mineurs de la classe 1-A, qui ont disparu de l’écran depuis un certain temps, dans Heroes Rising. Comme l’intégralité de la classe 1-A utilise ses caprices pour protéger Katsuma et les autres résidents de l’île des méchants, quelques-uns des héros en formation présentent de nouveaux mouvements ultimes, en les ajoutant au canon My Hero Academia.

Aviation

Dans Heroes Rising, Izuku Midoriya présente le nouveau mouvement ultime Air Force. Une version mise à jour du mouvement spécial Delaware Smash, l’Air Force permet à Izuku de libérer des explosions d’armes au lieu d’une seule rafale massive. Avec l’aide d’un élément de soutien de héros installé dans ses gants, Izuku est en mesure de consolider la puissante bouffée d’air créée par Delaware Smash, optant pour un nouveau mouvement ultime plus adapté à son style de combat rapproché.

Bien qu’Izuku se soit appuyé sur des éléments de soutien dans le passé, y compris le gant de Melissa du film Two Heroes, ces éléments de soutien ont été principalement utilisés pour se protéger des blessures lors de la mise en œuvre de One For All à 100%, et non pas comme une arme supplémentaire. Izuku est vu pour la première fois en train d’utiliser Air Force dans son premier combat contre le méchant Nine, et bien que le mouvement ne cause aucun dommage contre la capacité de Nine à créer un mur d’air invisible, il retarde avec succès Nine d’atteindre Katsuma.

Ange déchu noir

Fumikage Tokoyami (Josh Grelle) peut faire une brève apparition avant sa première dans la chronologie anime / manga, montrant son nouveau coup ultime Black Fallen Angel dans Heroes Rising. Une grande partie de la croissance de Tokoyami en tant que héros s’est produite dans les coulisses, y compris le fait qu’il a terminé son stage et son étude de travail sous la tutelle de l’actuel numéro deux Pro Hero, Hawks (Zeno Robinson).

Introduit dans l’intrigue de Heroes Rising, Hawks est le plus jeune Pro Hero du Japon à figurer dans le top 10 du Hero Billboard Chart et se distingue par une paire de grandes ailes rouges. Sous sa direction, Tokoyami a cultivé la nouvelle capacité Black Fallen Angel, qui lui permet de voler dans les airs comme un oiseau en utilisant sa bizarrerie Dark Shadow. Alors que Tokoyami cache Dark Shadow sous sa cape, Dark Shadow s’enroule autour de Tokoyami et bat des bras en forme d’ailes, donnant à Tokoyami la capacité de voler. Le nouveau mouvement ultime fait son apparition dans les premières scènes du film lorsque Tokoyami survole l’île de Nabu en patrouille.

Mucus toxique

Tsuyu Asui, également connue sous le nom de son héros Froppy, a finalement dévoilé un mouvement spécial impliquant un aspect de sa bizarrerie qui a été taquiné au début de la première saison de l’anime mais n’a jamais été vu en action. Lors de l’incident aux États-Unis, Tsuyu a détaillé les nombreuses capacités associées à sa bizarrerie, y compris le fait qu’elle peut sécréter un mucus toxique qui ne fait pas grand-chose au-delà de piquer son adversaire. Il semble cependant que Tsuyu était assez modeste quant au potentiel de la capacité, car Froppy est capable de détenir l’un des personnages les plus forts jamais vus au sein de la franchise My Hero Academia, le méchant Chimera, en utilisant son mucus toxique.

Bien que le mouvement ultime n’ait pas encore de nom officiel, il fait ses débuts lorsque Tsuyu combat Chimera aux côtés de Tenya Iida (J. Michael Tatum), Shoto Todoroki (David Matranga) et Kirishima. Tsuyu enrobe les jambes d’Iida et les bras de Kirishima dans son mucus toxique afin que lorsqu’ils combattent le méchant, le mucus entre en contact avec la peau de Chimera et le paralyse. Même si le mucus toxique de Tsuyu ne paralyse que temporairement Chimera, cela ne reflète en rien l’efficacité de la nouvelle capacité de Tsuyu puisque Chimera se distingue comme l’un des méchants les plus puissants qu’ils aient jamais affrontés, et lorsqu’il est utilisé pour le travail quotidien des héros, le mouvement ultime sera la distinguer comme l’un des héros professionnels émergents.

Supernova

Yuga Aoyama (Joel McDonald), l’un des personnages les plus excentriques et mal compris de My Hero Academia, a peut-être la bizarrerie la plus étrange et la plus distinctive de l’ensemble de sa classe, qui est la capacité de tirer un laser à partir de son nombril . Semblable à la bizarrerie d’Izuku One For All, le laser naval d’Aoyama est incompatible avec son corps et lui cause des maux d’estomac chaque fois qu’il utilise la capacité pendant trop longtemps. Alors qu’Aoyama a eu du mal à utiliser sa bizarrerie dans le passé, le personnage bizarre présente le nouveau mouvement ultime Supernova lors de la finale culminante de Heroes Rising.

Contrairement aux autres mouvements spéciaux d’Aoyama, Supernova est le premier mouvement ultime qui confère au personnage le potentiel de passer d’un héros en formation à un héros professionnel, car le mouvement ultime permet à Aoyama de libérer tout son pouvoir en une intense explosion de lumière. . Dans Heroes Rising, Supernova fait ses débuts vers la fin du film lorsque Nine lance sa dernière attaque contre la classe 1-A. Aux côtés de Momo Yaoyorozu (Colleen Clinkenbeard), Aoyama fait partie de la première vague de défense, utilisant Supernova pour séparer Nine des autres méchants de son groupe.

Avec plus de vingt personnages à présenter et à développer de manière égale, Heroes Rising rend justice à la distribution variée des personnages de My Hero Academia en mettant en valeur les progrès de chacun dans leur premier emploi en tant que héros professionnels. Alors que certains des personnages les plus mineurs ont disparu de l’intrigue de l’anime au cours de la première moitié de la saison quatre, My Hero Academia: Heroes Rising les ramène dans le giron et leur offre des mouvements ultimes pour rappeler aux fans qu’ils sont tout aussi capables de devenir le prochain héros numéro un que les personnages principaux de la série.

