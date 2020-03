Hier: Critique Blu-Ray – Cinemascomics.com

Nous avons analysé le Blu-Ray d’hier à Cinemascomics, qui raconte à quoi ressemblerait le monde si les Beatles n’avaient pas existé.

Chez Cinemascomics, nous avons analysé l’édition Blu-Ray nationale de Yesterday, cette histoire amusante et attachante qui, sous la forme d’un bel hommage au groupe de pop britannique, imagine ce qui se passerait si le monde entier oubliait soudainement les chansons des Beatles, et seul un musicien se souvenait de son existence effacée de la mémoire collective.

Le film, dans lequel Danny Boyle, lauréat du Slumdog Millionaire Oscar Award, vous fera revivre la Beatlemania comme jamais auparavant; Il est déjà en vente en magasin sur DVD, Blu-ray et 4K UHD, en plus d’être disponible à la location et à la vente numérique. Le film Universal Pictures est distribué en format physique par Sony Pictures Home Entertainment dans notre pays.

Danny Boyle, réalisateur de titres emblématiques comme Trainspotting, 28 jours plus tard ou l’oscarisé Slumdog Millionaire, joint son talent à celui du scénariste iconique Richard Curtis, responsable de comédies romantiques vénérées comme Love Actually et Cuatro Bodas et a Funeral pour nous donner un film qui ravive et rend hommage, avec originalité et fraîcheur, aux chansons qui ont fait les Beatles les le plus grand phénomène de la musique populaire.

De cette façon, le film raconte à quoi ressemblerait le monde actuel sans l’influence du groupe de Liverpool. Himesh Patel (de la série de la BBC Gente de Barrio) incarne Jack Malik, un auteur-compositeur démissionnaire qui vit mal dans une petite ville anglaise, Sufflok. Lorsqu’il est plongé dans une forte crise de vie qui est sur le point de le faire renoncer à ce qui a toujours été son rêve: réussir sa musique, puisqu’il n’a que le soutien inconditionnel de son amie Ellie, interprétée par Lily James (Cendrillon, Baby Driver), subit un accident de vélo lors d’une mystérieuse panne de courant mondiale.

Après s’être réveillé à l’hôpital, Jack découvrira qu’il est le seul à se souvenir des chansons des Beatles. C’est alors qu’il décide d’approuver les chansons de John, Paul, George et Ringo et il deviendra une superstar mondiale. Du jour au lendemain, vous obtiendrez le succès dont vous avez tant rêvé. La grande question est … à quel prix? La renommée est-elle vraiment ce que vous voulez dans votre vie? Est-il utile de s’approprier un talent que vous ne possédez pas?

Hier, des artistes talentueux tels que Kate McKinnon (Ghostbusters) et l’auteur-compositeur-interprète Ed Sheeran (Game of Thrones) ont également été présentés.

Hier est produit par TimBevan, Eric Fellner, Matthew James Wilkinson, Bernard Bellew, Richard Curtis et Danny Boyle; avec la production exécutive de Nick Angel, Lee Brazier et Liza Chasin. Le film dure environ 116 minutes et est jugé adapté à tous les publics.

Hier est affiché dans sa version Blu-Ray avec divers extras, que nous avons analysés pour les lecteurs Cinemascomics. La critique Blu-Ray est entièrement sans spoiler, au cas où vous n’auriez pas encore eu la chance de la voir et que vous voudriez savoir quels extras elle contient.

Données techniques:

DVD:

Audio en anglais, espagnol, italien et russe Dolby Digital 5.1.

Sous-titres anglais pour les sourds, espagnol, estonien, italien, letton, lituanien, portugais et russe.

Film et extras en définition standard sur grand écran anamorphique (2.39: 1).

BLU-RAY:

Audio anglais Dolby Atmos; Espagnol, français Dolby Digital Plus 7.1; Description audio en anglais Dolby Digital 2.0.

Sous-titres anglais pour les sourds, espagnol, arabe, danois, néerlandais, finnois, français, hindi, islandais, norvégien, portugais et suédois.

Film et extras en haute définition sur grand écran (2.39: 1).

4K UHD:

Audio anglais Dolby Atmos; Espagnol, portugais brésilien, espagnol latino-américain DolbyDigital Plus 7.1 et russe Dolby Digital 5.1.

Sous-titres anglais pour les sourds, espagnol, portugais brésilien, espagnol latino-américain, portugais et russe.

Film ultra haute définition sur grand écran (2,39: 1).

Bande-annonce:

Fin alternative (3 minutes).

Scènes inédites (24 minutes).

En direct du studio Abbey Road (10 minutes):

Himesh Patel interprète, du studio Abbey Road, trois chansons classiques des Beatles: «Yesterday», «I Want to Hold Your Hand» et «Let It Be».

Départ alternatif (5 minutes).

Scènes comiques (2 minutes):

Bobine de faux plans composés de parapluies qui volent au milieu du plan, bruit de fond qui empêche les acteurs d’écouter, fleurs qui tombent et rires qui gâchent la scène.

Un duo talentueux (3 minutes):

Richard Curtis a envoyé un scénario à Danny Boyle, et il l’a lu en une seule séance, et ce fut une merveilleuse surprise, avoue le réalisateur. Avec Himesh Patel (Jack Malik), Boyle et Curtis se respectent mutuellement et sont conscients du privilège que cela a été de travailler avec deux légendes du cinéma britannique.

Kate McKinnon (Debra Hammer) affirme que le script d’hier est le meilleur script qu’elle ait jamais lu, et considère le réalisateur comme un cinéaste totalement unique et incroyable, alors elle a sauté tête baissée dans le projet. Pour sa part, Ed Sheeran avoue que Danny Boyle n’a fait aucun film qu’il n’aimait pas, comme avec Richard Curtis; Participer à un film réalisé par Danny Boyle et écrit par Richard Curtis a donc été une expérience unique, et c’est pourquoi il pense que le film fonctionne si bien.

Joue vraiment (6 minutes):

Pour le casting, ils ne savaient pas par où commencer, car le protagoniste devait chanter des chansons des Beatles tout au long de la séquence, avoue Richard Curtis, scénariste et producteur du film. Ainsi, lui et Danny Boyle ont adoré l’audition de Himesh, bien qu’il ne soit pas le candidat initial, reconnaît le réalisateur, étant donné qu’il n’avait aucune expérience du cinéma. Mais quand elle l’a vu jouer et chanter, elle savait qu’il était le bon.

Pour Himesh Patel, la chose la plus écrasante était d’apprendre les chansons et de bien les jouer, car la bande en dépendait. Il a passé deux mois dans une pièce à jouer les chansons encore et encore, avec le producteur de musique Adem Ilham, parce que l’acteur joue en direct, pour rendre justice aux chansons. Du protagoniste, le chanteur Ed Sheeran avoue qu’il sait chanter et sait très bien jouer, mais a également la vertu d’être non robotique, de ne pas avoir de son mémorisé et d’y mettre toute sa passion.

Pour Danny Boyle, l’une des merveilles de Himesh est qu’il a un lien avec les chansons, car il les respecte beaucoup, mais il prend certaines libertés, pour être plus frais.

Âmes jumelles (5 minutes):

Ellie, jouée par Lily James, est la meilleure amie de Jack Malik (Himesh Patel), étant également son manager, chauffeur, son roadie et son plus grand fan, et elle est aussi amoureuse de lui, bien que Jack ne s’en rende pas compte. Concernant le tournage, le réalisateur indique que Lilly et Jack s’entendaient très bien, et qu’elle l’aidait beaucoup, étant donné qu’il était novice dans le monde du cinéma. Ainsi, le réalisateur et le casting soulignent que l’amour pour les Beatles est secondaire, où la magie du film est la relation entre Jack et Ellie.

Ed Sheeran: Du stade à l’écran (3 minutes):

Richard Curtis commente que lui et Danny Boyle ont convenu qu’Ed Sheeran devrait être la célébrité qui aide le protagoniste dans sa carrière. De plus, le chanteur avoue que le personnage de Jack lui rappelle lui-même au début de sa carrière.

Pour sa part, le réalisateur explique qu’ils ont tiré sur Wembley pendant qu’Ed Sheeran se produisait, avec le stade plein; Et puis, ils ont enregistré séparément avec leur propre reconstitution du stade, comme si Jack apparaissait à la fin de son concert à Wembley.

Kate McKinnon: Comedy Manager (3 minutes):

Pour Richard Curtis, il y a un démon dans le film, et c’est celui joué par Kate McKinnon, qui avoue que lorsqu’elle a lu le script, elle a adoré l’histoire; et quand il a su qui l’écrivait et qui allait diriger la bande, il n’a pas hésité un instant à accepter le rôle.

Le réalisateur explique qu’ils ont toujours tourné deux prises, l’une avec ce que Richard Curtis avait écrit et l’autre avec toutes les idées drôles et folles que l’actrice avait inventées, inspirées par le rôle de son propre manager.

Entretien avec Richard et Ed (3 minutes):

L’écrivain et chanteur parle du fait que la ville de Suffolk les relie tous les deux, ce qui les rend parfaits pour le tournage du film. à son tour, il avoue que Ed n’était pas la première option, mais que Chris Martin et Harry Styles ne pouvaient pas; Bien que l’histoire finale ait de nombreux points communs avec la vie du chanteur du Suffolk.

Commentaires audio (116 minutes):

Commentaires de fond avec le réalisateur Danny Boyle et le scénariste Richard Curtis.

Enfin, nous espérons que vous apprécierez l’achat Hier, maintenant disponible à emporter avec vous sur DVD, Blu-ray et 4K UHD, ainsi que la location et la vente numériques; et donc vous pouvez le voir autant de fois que vous le souhaitez, à la fois dans sa version originale et doublée en espagnol.

Yesterdey

Jack est un musicien britannique qui rêvait de gloire jusqu’à ce qu’il voit ses rêves s’effondrer après une performance désastreuse. Mais, après une mystérieuse coupure de courant, il se réveille avec une chronologie alternative où les Beatles n’ont jamais existé. Ensuite, ce sera votre chance de devenir immensément célèbre au rythme des chansons légendaires du quatuor de Liverpool, oui, vous risquez de perdre Ellie (Lily James), votre muse et l’amour de votre vie.

