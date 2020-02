High Republic peut corriger les erreurs de la trilogie consécutive

Lucasfilm Publishing a annoncé sa nouvelle Guerres des étoiles , Project Luminous, centrée sur l’ère de la Haute République – et elle peut corriger les erreurs de la trilogie suivante. Lorsque Disney a acheté Lucasfilm en 2012, ils n’ont pas perdu de temps pour annoncer à la fois une nouvelle trilogie suite et une série d’anthologies de films. Huit ans plus tard, cette stratégie semble avoir largement échoué. Les suites se sont révélées être une déception, se terminant non pas par un coup, mais par un gémissement dans J.J. Star Wars: The Rise of Skywalker d’Abrams et les anthologies sont en suspens après l’échec au box-office de Solo: A Star Wars Story.

Comme cela a souvent été le cas à travers l’histoire de Star Wars, la solution semble résider dans l’édition. Lucasfilm a réuni un groupe des écrivains contemporains les plus respectés de Star Wars – Claudia Gray: Cavan Scott, Daniel Jose Older, Justina Ireland et Charles Soule – et leur a permis de créer leur propre histoire. Cette équipe talentueuse a eu l’idée de la High Republic Era, des aventures se déroulant 200 ans avant les événements de Star Wars: Episode I – The Phantom Menace, centrées sur une station spatiale appelée Starlight Beacon et mettant en conflit l’ancien Ordre Jedi avec un nouveau groupe d’ennemis appelé Nihil.

Lucasfilm Publishing a longtemps été essentiel au succès de Star Wars. Le vieil univers élargi a vraiment démarré en 1991, lorsque l’écrivain Timothy Zahn a publié le premier livre de The Thrawn Trilogy, et l’essor de la littérature Star Wars a finalement conduit George Lucas à revenir pour faire la trilogie préquelle. Lucasfilm espère sans aucun doute que cette dernière initiative d’édition peut insuffler une nouvelle vie à une franchise de premier plan, mais étrangement en difficulté. Heureusement, les chances semblent bonnes, car cela montre tous les signes d’avoir tiré des leçons critiques des faiblesses de la trilogie suivante.

Star Wars: The High Republic échappe à l’ombre de la trilogie originale

The Star Wars equels n’a jamais vraiment quitté l’ombre de la trilogie originale. Même George Lucas a été déçu en voyant comment Star Wars: The Force Awakens a copié le premier film de Star Wars. “Il n’y a rien de nouveau”, a-t-il déclaré ouvertement. “Il n’y avait pas assez de sauts visuels ou techniques.” L’ancien PDG de Disney, Bob Iger, a défendu cette approche dans sa biographie The Ride of a Lifetime, insistant sur le fait que Lucas ne pouvait pas comprendre la pression exercée par la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, et le réalisateur J.J. Abrams était sous; Iger a soutenu que la première des suites devait être un successeur spirituel de la trilogie originale, simplement pour prouver que Star Wars était en sécurité avec Disney. Il est bien connu que cette stratégie ne semble guère avoir porté ses fruits.

Mais la High Republic Era offre à Star Wars l’occasion de s’éloigner de la trilogie originale. Comme indiqué, il se déroule 200 ans avant les préquels; tandis que les Sith sont actifs dans l’ombre, leur existence continue est un secret, qui ne sera pas découvert avant des siècles. Cela signifie que les lecteurs pourraient bien avoir une idée des manipulations machiavéliques des Sith, mais ils ne devraient pas être plus que des maîtres de marionnettes, pas les principaux méchants. Il s’agit apparemment de l’Ordre Jedi à son apogée, avant qu’ils ne s’impliquent dans la politique galactique et ne se perdent, et la Vieille République n’a même pas de propre armée; il devrait donc y avoir préfiguration de la Guerre des Clones ou de l’Empire.

Bien sûr, il existe un lien évident entre la Haute République et la saga Skywalker; Yoda. Yoda avait 900 ans au moment de sa mort dans Retour des Jedi, ce qui signifie que l’ère de la Haute République était de son vivant. Heureusement, Lucasfilm Publishing a complètement évité de crocheter son histoire sur les aventures passées de Master Yoda. Bien que les croquis vus dans la vidéo de lancement semblent montrer un jeune maître Yoda, il n’est clairement pas au centre et, espérons-le, sera réservé à une présence en arrière-plan.

Star Wars: La Haute République est un tout nouveau concept

Jusqu’à présent, Disney’s Star Wars était étonnamment dépendant de l’ancien univers étendu. Lorsque Disney a acheté Lucasfilm, ils ont pris la douloureuse décision d’effacer tous les liens précédents – les bandes dessinées, les romans et les jeux – du canon. Depuis lors, ils ont essentiellement choisi l’univers étendu, absorbant tous les personnages, concepts et rebondissements intéressants dans leurs propres histoires. Kylo Ren est étonnamment similaire au fils de Han et Leia dans l’univers étendu, Jason, qui est tombé du côté obscur et est devenu Sith. Les anthologies ont exploré des histoires racontées à l’origine dans l’UE, comme le vol des plans de l’étoile de la mort dans Rogue One: A Star Wars Story, ou l’histoire de la vie de Han Solo. Le grand amiral Thrawn, une figure classique de Legends, est devenu une figure centrale dans les plans de Lucasfilm Publishing et a joué un rôle majeur dans Star Wars Rebels. Dans ce contexte, la plupart des fans avaient supposé que Lucasfilm était sur le point de refaire l’ère bien-aimée des Chevaliers de l’Ancienne République.

Au lieu de cela, ils font quelque chose de tout à fait nouveau, s’inspirant d’une ligne Obi-Wan: “Pendant plus de mille générations”, a-t-il déclaré, “les chevaliers Jedi étaient les gardiens de la paix et de la justice dans l’ancienne République.” Curieusement, Star Wars n’a jamais jeté un œil sur cette période auparavant, se concentrant plutôt sur l’aube de l’Ordre Jedi et de l’Ancienne République, ou sur son crépuscule. En outre, conceptuellement, Project Luminous semble plus inspiré de Star Trek: Deep Space Nine que de tout ce qui a été fait auparavant dans l’UE. Il est centré sur Starlight Beacon, une station spatiale sur la bordure extérieure qui sert de phare, aidant les voyageurs à trouver leur chemin à travers le maelström instable des régions inconnues.

Il est vrai que cela nécessitera une manipulation soigneuse. La trilogie de suite a mal compris l’idée de George Lucas du Jedi; il les présentait comme des héros et des légendes, ne comprenant pas qu’ils étaient censés être douloureusement défectueux. Les écrivains de Project Luminous devront prendre grand soin de ne pas tomber dans le même piège, d’autant plus qu’ils en ont ouvertement discuté comme de l’histoire de l’Ordre Jedi à son apogée. Pour tout ce qui est le cas, cependant, les signes sont bons; Lucasfilm Publishing a eu tendance à mieux comprendre ce thème que la division cinématographique, dans la mesure où ils ont laissé entendre que l’élu n’aurait jamais dû être un Jedi. Bien que les défauts de l’Ordre Jedi soient sans aucun doute beaucoup plus subtils et moins développés que dans les films de Lucas, il est sûr de supposer qu’ils seront toujours là.

Lucasfilm a officiellement appelé la publication d’un «incubateur», reconnaissant implicitement que toute réussite pourrait bien passer des bandes dessinées et des romans au grand écran. Pour l’instant, cependant, ce n’est pas le but; Et ce n’est vraiment pas la raison pour laquelle les amateurs de Star Wars devraient être enthousiasmés par Project Luminous et la High Republic Era. Le fait est que c’est la première idée entièrement originale de Star Wars depuis l’acquisition de Disney en 2012. Et c’est certainement le premier indice que Lucasfilm a tiré des leçons de leurs erreurs de trilogie.

