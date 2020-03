High School Musical cast face à la quarantaine

Partager

Une grande partie de la distribution de High School Musical a fourni une réunion de danse pure sur les réseaux sociaux. Tout a commencé comme une initiative d’Ashley Tisdale pour gérer la quarantaine, et les médias sociaux étaient très heureux de l’idée.

Bien qu’il semble très impossible que le casting de Lycée musical faire une réunion dans les années quarante pour le coronavirus, Ashley Tisdale Il l’a fait et les fans l’ont remercié pour l’initiative. L’actrice a décidé de rendre hommage au film qui a fait sa renommée, et qui est très apprécié des fans de Disney.

De cette façon, l’actrice qui a joué le flamboyant Sharpay Evans a partagé une vidéo sur TikTok pour encourager ses followers pendant la quarantaine: «Mon exercice pendant l’auto-quarantaine. Je ne peux pas croire que je m’en souvienne. ” Dans la vidéo Ashley Tisdale danse la chorégraphie la plus célèbre de la trilogie Disney Channel, We In All In This Together, qui est apparu à la fin du premier film. Cette vidéo solo a suffi à rendre les fans fous, mais d’autres co-stars ont voulu la rejoindre.

@ashleytisdaleMy s’entraîne en auto-quarantaine. Je ne peux pas croire que je m’en souvienne ?? son d’origine – ashbash2425

L’un des premiers à rejoindre KayCee Stroh avec ses deux jeunes filles. La danseuse a joué Martha Cox dans Lycée musical, une des filles ringardes qui a avoué que sa passion était de danser le hip hop. Bien qu’il n’ait pas dansé cette chanson dans le film, on voit que Coach Bolton a aussi un rythme et rejoint la danse d’Ashley Tisdale. Bart Johnson, qui jouait le père de Troy, a été montré vêtu d’un sweat-shirt East High Institute et d’un ballon de basket.

@ kaycstroh ## duo avec @ashleytisdale ## wereallinthistogether ## hsm ## babywildcats ## wildcats sound son original – ashbash2425

@ bart_johnson ## duo avec @ashleytisdale ## hsm ## hsmtmts ## wereallinthistogether ## foryoupage ## fyp ## firsttiktok ## firstvideo ## highschoolmusical ## coachbolton ♬ son original – ashbash2425

Pour sa part, Vanessa Hudgens il a suivi ses compagnons avec une chorégraphie différente, une autre façon de passer la quarantaine. Elle est plus encline à avoir une bonne bouteille de vin en main pour égayer les jours. L’actrice qui a interprété Gabriella Montez, la rivale du personnage d’Ashley Tisdale, est peut-être plus submergée d’isolement. Récemment, l’actrice a foiré quelques déclarations malheureuses sur le virus.

@ vanessahudgens sound son original – ashbash2425

