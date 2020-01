Histoire vraie de 1917: quelle proportion du film était réelle | .

Situé dans le très réel conflit mondial de la Première Guerre mondiale, certains des événements décrits dans 1917 ont été racontés au réalisateur Sam Mendes à travers des histoires d’enfance par son grand-père, le caporal suppléant Alfred H. Mendes – mais quelle part du film est vraie, et quelle part a été inventée ou exagérée pour le grand écran? Le film de Mendes, le premier de l’auteur britannique depuis Spectre de 2015, est dédié à la mémoire de son grand-père, un coureur de messages pour l’armée du pays pendant la Première Guerre mondiale. À juste titre, il suit le voyage de 24 heures de deux braves soldats qui, après avoir appris les plans d’une autre entreprise pour tomber par inadvertance dans un piège allemand, doivent traverser le territoire ennemi et envoyer un message d’avertissement avant que 1600 soldats sans méfiance soient tués.

Le film lui-même a reçu des éloges de la critique – et deux des meilleurs prix des Golden Globes – pour sa cinématographie triomphale, dirigée en grande partie par le directeur général de la photographie, Roger Deakins. Conçue pour ressembler à une prise singulière, sans coupure dure dans tout le film, 1917 fait allusion à la brutalité et à l’intensité de la guerre. Les jeunes acteurs Dean-Charles Chapman et George MacKay jouent respectivement les rôles des caporaux suppléants Blake et Schofield, prenant la responsabilité de la majorité du dialogue et de l’action du film.

Connexes: Togo True Story: Qu’est-ce que le film Disney + a changé et a eu raison

La longueur de ces deux jeunes hommes est tout simplement remarquable, et ces exploits militaires sont magnifiquement capturés par un groupe de cinéastes et de collaborateurs qui savent raconter des histoires engageantes et visuellement exquises. Dans cet esprit, voici la véritable histoire derrière 1917.

Au début de 1917, les forces britanniques et allemandes sont engagées dans un horrible match de guerre des tranchées, une méthode de combat inhumaine qui a prospéré pendant la Première Guerre mondiale. Avec des centaines d’hommes blottis entre des barrières instables et des couloirs creusés de la Terre, chaque armée échangerait des coups de feu avec des mitrailleuses et de l’artillerie lourde. L’espace séparant les tranchées de chaque nation est ce qu’on appelle le «No Man’s Land» et toute aventure dans son arène stérile et cratère est confrontée à une mort presque certaine.

Selon Jonathan Casey, le directeur des archives et le centre de recherche Eward Jones au National WWI Museum and Memorial, les séquences du film consacrées à dépeindre les horreurs de «No Man’s Land» sont «généralement exactes». Il dit:

“C’étaient des zones incroyablement désagréables remplies de maladies, de morts et de destructions et le film partage ces conditions terribles.”

Connexes: Harriet True Story: ce que le film de chemin de fer clandestin obtient à droite et changements

Alors que Blake et Schofield se voient confier leur mission de livraison dangereuse (un ordre qui leur est donné par un général joué par Colin Firth), ils reçoivent un aperçu complet de la situation actuelle. Une entreprise britannique voisine, celle dans laquelle le frère de Blake est stationné, prépare le lendemain une attaque qui, selon eux, contribuera à mettre fin à la guerre. Comme leurs dirigeants le voient, les Allemands sont en fuite depuis un bon bout de temps, et avec une dernière attaque, ils pensent qu’ils peuvent écraser l’effort de guerre du pays en une journée. La surveillance aérienne, cependant, raconte une autre histoire: s’il est vrai que les Allemands battent en retraite, ce n’est que pour se trouver dans une meilleure position pour attaquer les forces britanniques qui avancent. En d’autres termes, c’est un piège.

Cette configuration remarquablement timide est très similaire à celle que la véritable armée allemande a exécutée pendant la Première Guerre mondiale.Elle s’appelait Opération Alberich, et elle a eu lieu entre février et mars 1917 (les événements du film ont lieu en avril). Pendant ce temps, les soldats allemands se sont retirés de leurs positions et ont déménagé sur la ligne Hindenburg, une position plus courte et facilement défendable près de la rivière Aisne dans le nord-est de la France.

Bien qu’il n’y ait pas eu de grande attaque planifiée par l’armée britannique pendant cette période – la chose la plus proche d’un conflit est venue sous la forme d’une attaque limitée par le groupe d’armées du Nord de la France – le retrait a été considéré comme un succès majeur pour les Allemands. Semblable à ce qui a été vu dans le film, l’opération Alberich a impliqué le démantèlement de l’architecture et des machines dans la région: les chemins de fer et les routes ont été déterrés, des arbres ont été abattus, des pièges ont été plantés et des bâtiments et des villes ont été laissés en ruine. Bien que les dommages environnementaux excessifs qui se sont produits pendant l’opération aient été considérés comme un désastre de propagande pour l’Allemagne, l’opération Alberich est considérée par les historiens comme l’une des opérations de défense les plus intelligentes de la guerre.

Avec toutes ces informations à l’esprit, il est difficile de considérer la faisabilité des caporaux suppléants Blake et Schofield, ainsi que leur voyage héroïque à travers le front allemand. Et pour la plupart, ce scepticisme est bien fondé. Pratiquement tous les personnages du film, bien que basés sur de vrais participants à la guerre – à la fois des héros et des méchants – ne sont rien d’autre qu’un fruit de l’imagination de Mendes et Wilson-Cairns. Il en va de même pour les différents officiers de camée joués par Firth, Mark Strong et Benedict Cumberbatch tout au long de 1917.

Connexes: Les aéronautes: histoire vraie et ce que le film a changé

Cela étant dit, Blake et Schofield sont très vaguement inspirés par le grand-père de Mendes. Pendant la vraie guerre, en tant que messager, Alfred Mendes s’est porté volontaire pour participer à une mission très dangereuse, quelque peu similaire à celle prise en 1917. Le 12 octobre 1917, des centaines de soldats britanniques ont reçu l’ordre de reprendre le village belge de Poelcappelle, qui avait été dépassé par les Allemands. L’attaque, qui a eu lieu sous une pluie battante, a été un désastre; 158 des 484 hommes survivants du bataillon d’Alfred ont été tués, blessés ou portés disparus. Les hommes disparus ont été jetés sur des kilomètres de cratères remplis d’eau dans No Man’s Land.

Lorsque le commandant d’Alfred a ouvertement demandé à un coureur de localiser les positions des hommes disparus et de faire son rapport, Alfred s’est porté volontaire et a poursuivi la recherche et le sauvetage de plusieurs survivants.

Dans son mémoire, Autobiography of Alfred H Mendes 1897-1991, il écrit:

“malgré les tireurs d’élite, les mitrailleurs et les obus, je suis revenu au trou d’obus de la C Company sans une égratignure mais avec une série d’expériences époustouflantes qui garderaient mes petits et grands-enfants captivés pendant des nuits entières.” “

Pour ses efforts et sa bravoure, Mendes a reçu une médaille militaire.

Cela étant dit, il est clair qu’une grande partie de 1917 a été fabriquée. Cela parle, bien sûr, dans un sens littéral. Les éléments de l’histoire, y compris les personnages, l’environnement et le cadre désespéré, sont cependant tous imprégnés des réalités déchirantes et historiques de la Première Guerre mondiale.

Connexes: Uncut Gems True Story: chaque événement qui s’est passé dans la vraie vie

Ainsi explique M. Casey:

“Comme la plupart des films non documentaires, il y avait des aspects de 1917 qui étaient assez similaires aux conditions du monde réel, tandis que d’autres aspects ont été ajustés à des fins dramatiques … comme l’équipe derrière le film l’a partagé, ce n’était pas leur intention de recréer le film basé sur des événements factuels et le film doit être vu avec cette compréhension. “

Le film ne prend pas non plus honte d’essayer d’être l’équivalent sur la Première Guerre mondiale de l’épopée de Steven Spielberg, Saving Private Ryan: un voyage tentaculaire alliant le devoir à la famille et à la peur. Comme la production de 1998, 1917L’intrigue de la famille Blake est largement fictive, bien qu’il soit possible que quelque chose de similaire à ce film se soit produit sur le front occidental.

. remercie M. Jonathan Casey et l’équipe de recherche du National WWI Museum and Memorial pour leur perspicacité historique et leur expertise.

Plus: Bombshell True Story: What The Fox News Movie Gets Right & Wrong