Histoires des tranchées: Aventures dans la réalisation de films hollywoodiens à indice d’octane élevé avec le critique de livre Sam Firstenberg, vétéran du canon

Par Marco Siedelmann, édité par Nadia Bruce-Hawlings, avec une préface de Sam Firstenberg

Edité par Editions Moustache

755 pages

Publié le 29 janvier 2020

Dans le monde amoureux du film B, le réalisateur Sam Firstenberg est une légende, car il est l’homme qui a réalisé quatre films ninja classiques (Revenge of the Ninja, Ninja III: The Domination et les deux premiers films américains Ninja), certains des meilleurs films d’action à petit budget des années 1980 et 1990 (Avenging Force, Cyborg Cop et Cyborg Cop II), et l’opus immortel de break dance Breakin ‘2: Electric Boogaloo. Un livre sur la vie, les films et la carrière de Firstenberg était à la fois une évidence et juste une question de temps parce que, encore une fois, l’homme est une légende. L’écrivain Marco Siedelmann, qui nous a raconté l’histoire inédite, approfondie et outrageusement vraie de Shapiro Glickenhaus Entertainment en 2016, a décidé d’être le premier à écrire un livre Firstenberg et à le diffuser dans le monde, et Stories From The Trenches est le résultat.

D’une taille gigantesque de 755 pages, Stories From The Trenches est essentiellement une méga longue interview où Firstenberg parle de sa vie, de sa première carrière en Israël, de la façon dont il est arrivé à Hollywood, de son travail avec le Cannon Film Group, et de tout ce qui suit, y compris son la retraite de la mise en scène et ce qu’il est jusqu’à présent. Vous apprendrez probablement des choses que vous ne saviez pas sur la carrière de Firstenberg, sa philosophie de réalisation de films et ce que c’était que de travailler avec des acteurs et des interprètes tels que Sho Kosugi, Michael Dudikoff, Steve James, etc. Tout cela est incroyablement fascinant, à la fois comme une sorte de biographie de Firstenberg et comment les films B de genre à budget moyen / petit budget ont été réalisés dans les années 1980. Siedelmann pose de grandes questions approfondies et Firstenberg fournit les réponses. C’est toujours génial d’entendre ce qu’un réalisateur pense de sa sortie cinématographique, de ce qui a fonctionné, de ce qui n’a pas fonctionné et de ce que c’était que «dans les tranchées» de faire les films, de les monter, etc. des choses sur les films de Firstenberg que vous ne connaissiez pas auparavant et des choses sur le monde du film B des années 80 et 90 que vous ne saviez pas.

Le livre est également parsemé d’interviews de personnes qui ont travaillé avec Firstenberg, comme le cascadeur Steve Lambert, les acteurs Jordan Bennett et Lucinda Dickey, le producteur Gideon Amir, entre autres. Ces interviews regorgent également d’informations formidables sur la façon dont Firstenberg était réalisateur et ce que c’était que de faire des films dans les années 80 et 90. Il m’est difficile de choisir quelle interview “extra” est ma préférée, mais pour le moment je pense que c’est un compromis entre l’interview de Lambert et l’interview de Michael Dudikoff. Bien sûr, demain, ce pourrait être une autre interview. Je ne peux pas insister assez sur ce point; vous en apprendrez tellement sur ce que c’était que de faire des films pour Cannon à l’époque.

Stories From The Trenches regorge également de photos en coulisse avec des légendes de Firstenberg, et celles-ci sont tout aussi fascinantes que les différentes interviews. Vous verrez, juste au cas où vous ne le sauriez pas, que la réalisation de films à petit budget n’est pas une entreprise glamour. Cela peut vraiment être à la fois une expérience enrichissante et misérable.

Si vous êtes un fan de Firstenberg, de films ninja, de Cannon Pictures, de films B et / ou de lecture sur le processus de création de films, Stories From The Trenches est une lecture incontournable et un must. Vous apprendrez tout cela. Un autre grand livre de l’auteur Marco Siedelmann.

Lisez les histoires des tranchées. Lisez-le, lisez-le, lisez-le!

