Hobbs et Shaw 2 confirmés

Dwayne Johnson lui-même a confirmé que le film Hobbs and Shaw 2 était en cours de développement à la suite du succès de l’essaimage de Fast and Furious l’année dernière.

Après avoir levé plus de 759 millions de dollars dans le monde, il est normal qu’ils veuillent faire une suite. Ils se préparent donc déjà Hobbs et Shaw 2où Dwayne Johnson et Jason Statham ils reviendront interpréter aux types les plus durs du cinéma.

Le film était un mélange d’action et de plaisir où les protagonistes ont uni leurs forces à contrecœur pour empêcher une organisation terroriste d’obtenir un supervirus. L’écrivain de nombreux films Fast and Furious Chris Morgan (qui a également écrit Hobbs et Shaw) a précédemment confirmé que le plan était de ramener le mystérieux méchant, le directeur de l’organisation sombre Eteon.

Pendant le week-end, Dwayne Johnson a offert une mise à jour rapide à Hobbs et Shaw 2 lors d’un Q&A Instagram en direct. L’acteur a confirmé: «Nous développons maintenant le prochain film, le prochain film de Hobbs et Shaw, et je suis assez excité à ce sujet. Je dois juste découvrir la créativité en ce moment et la direction que nous allons prendre. Mais je suis très reconnaissant aux fans pour le grand succès du premier film. »

Il y a plusieurs points qui ont été laissés ouverts dans l’intrigue.

Hobbs et Shaw 2 doivent raviver les liens de Hobbs avec son frère Jonah (Cliff Curtis) et le reste de sa famille. De plus, des acteurs tels que Ryan Reynolds et Kevin Hart auront sûrement des rôles plus importants dans la suite, après leurs camées. Sans oublier que Hattie Shaw de Vanessa Kirby et Madam M d’Eiza González ont été très choquantes et en tiendront sûrement compte dans la suite.

J’espère qu’ils nous donneront bientôt de bonnes nouvelles et nous en diront plus sur Hobbs et Shaw 2 et surtout quand ils sortiront. Puisque nous pouvons également voir deux nouveaux versements de Fast and Furious dans les années à venir.

