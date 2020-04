Hobbs & Shaw auront une suite

Fast and Furious: Hobbs & Shaw a fait un énorme box-office au moment de sa première. Il ne fallait pas s’attendre à ce que le nouveau spin-off de la célèbre franchise ait une suite. Cela a été confirmé par Dwayne Johnson, protagoniste du film.

Après le premier spin-off de la franchise, Rapide et furieux: Hobbs et Shaw, Avec un total de 759 millions de dollars sur un budget d’environ 200 millions de dollars, on espère qu’un deuxième film sera en route. Grâce à une session de questions / réponses sur Instagram Live, Le protagoniste du film, Dwayne Johnson, a confirmé qu’une suite est en préparation.

“Nous développons le prochain film, le prochain épisode de” Hobbs & Shaw “, et je suis très excité”, a révélé l’événement. “Nous devons juste comprendre la créativité et la direction et nous serons prêts.” Le premier épisode tourne autour de l’agent Luke Hobbs (Johnson) et du mercenaire Deckard Shaw (Jason Statham) lorsqu’ils s’associent avec la sœur de Shaw, l’agent du British Foreign Spy Service Hattie (Vanessa Kirby), pour contrecarrer les plans du écoterroriste Brixton (Idris Elba).

Comme les autres épisodes de la saga, Rapide et furieux: Hobbs et Shaw il présente des scènes épiques dangereuses et un mépris total pour les lois de la gravité. Bien que Johnson n’ait pas dit ce que la suite nous réserve, nous pouvons nous attendre à plus de ces mêmes caractéristiques qui définissent cette franchise très appréciée. De plus, avec quatre scènes post-crédit mettant en vedette des acteurs tels que Helen Mirren et Ryan Reynolds faisant des apparitions, une suite pourrait établir ces personnages dans le monde du duo improbable de Hobbs et Shaw.

COVID-19 pourrait-il affecter le développement de Hobbs & Shaw 2?

Le neuvième épisode de la saga originale a déjà été retardé en raison de l’épidémie de coronavirus. Sur le compte Twitter de la saga, cette déclaration a été publiée: «Bien que nous sachions qu’il y a de la déception à devoir attendre un peu plus longtemps, cette décision est prise avec la sécurité de chacun comme principale considération. Le changement permettra à notre famille mondiale de vivre ensemble ce nouveau chapitre. »

Étant donné que la sortie de Fast 9 a été retardée de 11 mois, ce film est susceptible de prévaloir sur le calendrier de la franchise, et il est difficile de prédire quand il arrivera. Rapide et furieux: Hobbs et Shaw 2 au cinéma ou même s’il sera lancé prochainement. Ce que l’on sait, c’est que le film numéro 10 tiendra une promesse que Vin Diesel a faite à Paul Walker.

Cynthia Nuñez

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre une grande partie de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.