Home Criticism, le film qui est sur le point de devenir un grand thriller

Ce mercredi 25 mai, Netflix a réussi à rendre la quarantaine avec Hogar plus agréable. Après la première de l’animation de Klaus, ils sont revenus avec plus de cinéma national. Les réalisateurs Pastor, ont rempli ce film élégance esthétique qui éblouit partout. Elle est très prudente à la fois dans la mise en scène, si petite soit-elle, et dans les plans eux-mêmes. Bien que durant la première partie vous ne pouvez pas comprendre le chemin que l’histoire va emprunter. Il déroute beaucoup en gagnant beaucoup plus de terrain sur le drame que le thriller lui-même. La même chose se produit avec son protagoniste Javier Gutiérrez que nous assimilerons plus à son rôle à succès dans la série Shame qu’au personnage machiavélique qu’il représente.

Après le premier acte du film, Gutierrez ça commence à se dérouler avec brio. Chaque geste, chaque regard en fait une pure vérité. Sans aucun doute, c’est l’un des éléments qui double la note d’accueil. Surplombant un dualité avec Mario Casas qui aurait pu donner beaucoup de jeu, rythme et évolution à l’histoire. Du reste des personnages, tous sont bien en dessous mais avec des performances appréciables comme Mario Casas, Bruna Cusí et Ruth Díaz.

Une direction précieuse mais script défectueux.

Les parcelles ils ne vont pas tout à fait ensemble, ainsi que le saut temporaire qui reste quelque peu artificiel. Ils auraient dû supprimer les parcelles du jardinier et renforcer la relation des deux protagonistes. De cette façon, ils auraient rapproché le thriller de la subtilité et du suspense. Et peut-être une fin plus impressionnante explorant de nouvelles voies dans le protagoniste.

La Musique composé par Lucas Vidal prend une grande importance dans le film. Est très bien exécuté, divisé et distribué. Du plus basique comme le ruissellement d’un robinet au plus abstrait comme le meurtre lui-même. En bref, Home est amusant, mais cela aurait pu être bien plus qu’il ne l’a été. Il reste aux portes de pouvoir devenir un grand film. Il a réalisé une excellente performance et une direction brillante, mais un script médiocre qui démystifie tout ce qui précède.

Titre: foyer

Date de publication: 2020-03-26

Synopsis: Javier Muñoz, un publicitaire performant, est au chômage depuis un an et est contraint de quitter son domicile, qu’il ne peut plus se permettre. Gardant un trousseau de clés dans son ancien appartement, il décide d’espionner le jeune couple qui y habite. Peu à peu, il commence à entrer dans la vie des nouveaux propriétaires déterminés à récupérer tout ce qu’il avait, malgré le fait que cela implique de détruire quiconque se met en travers de son chemin.

Directeur (s): Àlex Pastor, David Pastor

Distribution: Javier Gutiérrez, Mario Casas, Bruna Cusí, Ruth Díaz, David Ramírez, David Selvas, David Verdaguer, Vicky Luengo, Ernesto Collado, Mireia Rey, Aleida Torrent, Josep Maria Alejandre, Raúl Ferrer

Sexe: Thriller, drame.

