Trois longues années depuis sa sortie sur PS4, Horizon Zero Dawn arrive officiellement sur PC. Ce port inattendu marque un changement majeur dans l’approche de Sony vis-à-vis de ses exclusivités propriétaires, et il pourrait être le signal que d’autres titres exclusifs PlayStation recevront des versions PC à l’avenir.

Horizon Zero Dawn, le succès surprise de Guerrilla Games après Killzone, a été un succès critique fracassant lors de son lancement au début de 2017, et une réponse aussi chaleureuse des joueurs lui a valu une place parmi les jeux PS4 les plus vendus de tous les temps. Comme tous les titres à succès que Sony a développés et publiés en interne depuis l’époque de la PS1, il est resté exclusivement sur les consoles de la marque PlayStation aux côtés d’Uncharted et de God of War. Cependant, des rumeurs selon lesquelles Horizon Zero Dawn arriverait sur PC ont commencé à faire surface fin 2019, suggérant que le jeu recevrait une version PC dès février 2020. Beaucoup mettent en doute le fait que Sony s’écarte si massivement de son dévouement de longue date à la première partie. des ventes de consoles axées sur l’exclusivité, mais le rapport spéculatif était difficile à ignorer, provenant de la même source qui avait précédemment divulgué la prochaine sortie PC de Death Stranding, exclusive à PS4.

Maintenant, des sources d’initiés qui ont parlé à Kotaku disent que Horizon Zero Dawn arrive en effet sur PC cette année. Ces sources au sein de Sony ont choisi de rester anonymes car la société n’est pas prête à faire officiellement une annonce, mais la réclamation semble fiable compte tenu de son calendrier et de sa corroboration. Ce sera le premier titre développé par Guerrilla Games à sortir sur une plate-forme autre que PlayStation depuis son acquisition par Sony Interactive Entertainment en 2005, et ce sera la toute première exclusivité de Sony (à l’exception de quelques MMO) à faire son chemin hors de sa ligne de console. Pour le moment, il n’est pas clair si ce port PC non annoncé sera fourni avec le DLC The Frozen Wilds ou quel pourrait être le prix.

Considéré comme l’un des jeux les plus époustouflants de la génération de consoles actuelle, Horizon Zero Dawn sera probablement un incontournable pour les joueurs PC avec des plates-formes de jeu haut de gamme. Il en ira probablement de même pour le port de Death Stranding prévu pour l’été 2020, mais quel que soit le titre qui frappe PC en premier cette année, Horizon Zero Dawn jouira toujours de son titre en tant que premier jeu développé par Sony et publié par Sony à frapper la plate-forme, as Death Stranding a été développé en externe par Kojima Productions. Au-delà de visuels magnifiques et de subtils hochements de tête dans le jeu, Horizon Zero Dawn et Death Stranding partagent également quelque chose de plus commun en commun: l’impressionnant Decima Engine de Guerrilla. Puisqu’ils fonctionnent sur une technologie similaire et que les deux studios ont récemment collaboré au développement continu de Decima, il n’est pas clair quel titre est entré en premier dans le développement PC, ou si les progrès sur un port ont ouvert la voie à l’autre.

2020 décidera une grande partie de l’avenir de Sony en tant que puissance créative logicielle et matérielle, mais il est difficile de prévoir ce qui pourrait être en réserve si loin d’une autre conférence E3 sans Sony et de la fenêtre de lancement imminente des vacances de la PS5. Si ce Horizon Zero Dawn La fuite de PC semble vraie, cependant, elle indique le potentiel de Sony à s’adapter et à prendre des risques dans un marché des jeux en évolution rapide – une possibilité passionnante et intéressante pour tous les joueurs.

Source: Kotaku