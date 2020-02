Horizon: Zero Dawn Comment localiser les 6 figurines Banuk

C’est l’ambition de tout joueur de collecter tout dans un jeu, et Horizon: Zero Dawn ne fait pas exception. Cependant, tout trouver dans Horizon: Zero Dawn peut s’avérer être une tâche ardue. C’est particulièrement difficile car cela peut aider les joueurs à améliorer les capacités d’Aloy, ce qui la rend plus forte contre un ennemi robotique en constante augmentation. Bien qu’une façon d’améliorer les capacités d’Aloy soit en collectant des fleurs en métal, la meilleure façon d’améliorer efficacement l’équipement d’Aloy est de collecter les figurines Banuk insaisissables.

Les figurines Banuk ont ​​l’apparence de petits brouteurs. Ces figurines sont généralement faites de tissu, de paille et de bâtons, et un total de six figurines existe dans le jeu. Chaque figurine demandera aux joueurs de gravir une bonne distance dans différentes montagnes afin de les trouver. Selon les rumeurs, ces personnages auraient été créés par le légendaire chasseur de banuk, Arnak, qui a été exilé pour avoir tué son chef. Arnak a créé ces chiffres comme un message à son fils, Tektuk, et les a placés à différents endroits pour rappeler à Tektuk sa patrie. Chaque figure peut être située parmi les peintures géométriques élaborées qu’Arnak a créées.

Connexes: 15 meilleurs secrets cachés d’Horizon: Zero Dawn

La principale différence entre les figurines Banuk et les Fleurs en métal est le nombre de récompenses. Les figurines Banuk donnent aux joueurs deux fois plus de récompenses que les fleurs en métal, ce qui en fait le meilleur choix pour collecter et améliorer l’équipement. Cependant, avoir tant de choses à rechercher a fait d’Horizon: Zero Dawn l’une des meilleures franchises PS4.

Afin de localiser chaque figurine Banuk, il est essentiel que les joueurs achètent la carte du marchand près de la porte principale de l’étreinte. Le prix de la carte est de 8 éclats de métal, 1 viande riche et 1 viande grasse. Bien que la carte ne montre pas l’emplacement exact de chaque figure, il est toujours utile d’avoir la carte à portée de main. Chaque figurine Banuk est divisée et identifiée par des noms différents. Cela permet aux joueurs de localiser plus facilement chaque figurine.

La première figure de Banuk se trouve au nord-est du camp Devil’s Thirst. Sortez du camp et montez la montagne jusqu’à ce que vous voyiez des illustrations de Banuk le long des murs. L’œuvre d’art devrait servir de guide pour aider les joueurs à trouver l’endroit approprié pour grimper. La zone d’escalade ici peut être difficile à repérer mais, une fois trouvée, il ne devrait pas falloir longtemps à Aloy pour atteindre le sommet de la montagne. Ici, les joueurs trouveront la première figurine en attente de collecte.

La prochaine figure de Banuk est située au nord de Hunter’s Gathering. Lors de la recherche de ce chiffre, il est important de s’approcher de l’emplacement du personnage depuis le village lui-même. Le village sert de point d’ancrage à la recherche de cette figure. Montez le pôle dans le coin nord-ouest du village. Une fois au sommet, escaladez le mur jusqu’à ce qu’Aloy se remette sur pied. Passez la tyrolienne et teintez les montagnes pour continuer à grimper. C’est une longue montée et certaines sections prendront plus de temps que d’autres. Les joueurs se déplaceront ensuite tout autour de la montagne. Les joueurs sauront que l’escalade est terminée lorsque Aloy se tient à côté de la figure de Banuk.

Cette figure de Banuk est située à l’est du campement de Banuk dans la zone nord-est de la carte. Dirigez-vous vers le campement de Banuk, puis dirigez-vous vers le côté des falaises enneigées à l’est. La figure est située sous une grande peinture sur les rochers, tout comme l’artefact My Claim. Pour assurer la montée la plus facile, les joueurs doivent s’approcher de la figure du sud. Ce sera plus facile de grimper le col enneigé de cette façon.

Pour trouver cette figurine Banuk, les joueurs doivent retourner vers Meridian. Le meilleur endroit pour commencer serait le feu de camp à l’ouest de Meridian. Le feu de camp se trouve au sommet d’une falaise, alors assurez-vous de vous diriger lentement vers le Banuk, mais ne descendez pas la falaise. Au lieu de cela, il devrait y avoir une corde visible par la figure. Sautez vers l’endroit où se trouve l’extrémité de la corde, qui devrait être plus proche de la falaise que les joueurs marchaient. Traversez la route pour trouver cette figure Banuk. En marchant prudemment de cette façon, les joueurs peuvent contourner la nécessité de grimper n’importe quoi.

La figure de Banuk: The Vision est située juste au sud de Sunfall, ou au nord-ouest de Rustwash Tallneck. La figure est dans les montagnes entre la vallée des présages et le feu de camp au sud de Sunfall. Descendez le chemin en passant devant les piétons et les quartiers de Broadhead. La zone qu’Aloy recherche est juste au-delà d’une arche massive qui croise le chemin. De là, les joueurs remarqueront un poteau et plusieurs roches marquées par des peintures de Banuk. Montez au sommet du poteau pour trouver la figure de Banuk.

Ce chiffre emmènera les joueurs dans la partie la plus septentrionale des mathématiques, juste au sud de Pitchcliff. L’un des moyens les plus rapides de trouver ce chiffre est de le localiser sur la carte. De là, dirigez-vous vers le feu de camp le plus proche qui devrait être au sud-ouest de la figure. Le passé jusqu’au sommet est caché le long des falaises et il y a plusieurs ennemis dans la région, alors méfiez-vous lorsque vous approchez des falaises.

Les joueurs remarqueront qu’il y a beaucoup de rochers sur certaines montagnes qui ont des peintures de Banuk. Marchez vers les peintures et commencez à escalader la falaise voisine. Si les joueurs montent vers la droite, la figurine de Banuk peut être trouvée assez rapidement. Faites juste attention à grimper.

Les figurines Banuk fonctionnent comme un moyen de donner à Aloy plus d’éclats et de boîtes de modification. Pour deux figurines Banuk données au marchand de Meridian, Aloy recevra 500 fragments et 5 boîtes de modification. Bien que les boîtes de modification soient aléatoires et que les joueurs ne sachent pas ce qu’elles contiennent, ces modifications peuvent aider à améliorer les armes et l’armure d’Aloy. Il vaut vraiment la peine de chercher ces chiffres pour améliorer facilement les statistiques d’Aloy. Cela donnera aux joueurs un avantage sur les quêtes et les batailles difficiles qui les attendent. Et n’oubliez pas de sauvegarder après avoir trouvé chaque figurine Banuk. Si les joueurs n’atteignent pas un point de contrôle ou ne sauvent pas, toute cette escalade et ce travail seront inutiles.

Plus: Horizon: types d’arc Zero Dawn (et à quoi ils servent)

Horizon: Zero Dawn est maintenant disponible sur PS4.