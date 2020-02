House Flipper apporte la rénovation de la maison à la PS4 et à la Xbox One

Jeu vidéo de rénovation de maison Maison Flipper, développé et publié par la société indépendante Frozen District, arrive sur PlayStation 4 et Xbox One les 25 et 26 février, respectivement. Le jeu de simulation a été bien accueilli sur Steam depuis sa première sortie en 2018. Dans le jeu, les joueurs achètent des fixateurs virtuels, les déchirent, puis les améliorent pour les vendre à profit. Tout en gérant leur budget et en améliorant leurs compétences, les joueurs peuvent s’amuser avec la décoration intérieure, l’ingénierie et tout autre aspect de la rénovation d’une maison qui leur plaît – le tout sans avoir à démolir leurs maisons dans la vraie vie.

House Flipper a également donné naissance au DLC Garden Flipper, qui entreprend l’action de rénovation à l’extérieur avec des arbres, des buissons, des fleurs et plus de 500 articles uniques, des barbecues aux meubles de patio. Les fans du jeu attendent également l’expérience VR à venir et un DLC Discovery HGTV, qui rendront l’expérience encore plus semblable à des émissions de rénovation de maisons HGTV – y compris le stress de satisfaire des clients exigeants et l’excitation de faire révéler la grande métamorphose. Steam vend actuellement le jeu en bundle avec d’autres jeux de simulation, tels que Car Mechanic Simulator et Cooking Simulator, pour ceux qui aiment leur vie virtuelle.

Connexes: Cooking Simulator Review: Créez vos propres cauchemars de cuisine

Les joueurs de console qui ont manqué cette action de rénovation de maison peuvent enfin célébrer, car House Flipper sera disponible sur PS4 le 25 février et Xbox One le 26 février. La bande-annonce de Frozen District (via Destructoid) souligne sa popularité sur PC, ainsi que les fans qui ont demandé à ce qu’il soit disponible sur les consoles via les réseaux sociaux. House Flipper pourrait être un jeu de rêve pour les fans de HGTV, en particulier ceux qui ne l’ont pas encore vérifié. Découvrez la vidéo annonçant les dates de sortie de la console du jeu ci-dessous:

Étant donné les notes “très positives” de House Flipper sur Steam, il n’est pas surprenant que les joueurs soient ravis que ce simulateur arrive sur consoles. La grande variété de jeux de simulation disponibles leur confère un large attrait. Compte tenu de la popularité des émissions de rénovation de maisons comme Fixer Upper et Property Brothers de HGTV, House Flipper est susceptible de trouver un public affamé sur console. Espérons que le jeu attirera de nouveaux fans en plus de ceux qui l’aiment déjà.

Même dans les maisons où seuls un ou deux membres de la famille sont les principaux joueurs, House Flipper est l’un de ces titres qui peuvent rassembler tout le monde. C’est un jeu construit autour d’intérêts communs qui n’est pas trop intimidant pour le non-joueur. Dans le confort de leurs canapés, les joueurs peuvent tester des conceptions et jouer à l’ingénieur en structure, avec des outils électriques virtuels pour démarrer. Le test verra si tout le monde peut s’entendre sur une couleur de peinture, des éclaboussures de dos de cuisine et quoi faire avec le sous-sol lorsque le jeu frappe les consoles.

Maison Flipper sort sur PlayStation 4 le 25 février et Xbox One le 26 février.

Suivant: Regardez: Visite personnelle rénovée de la maison Brady Bunch de Lance Bass

Source: Frozen District (via Destructoid)

Ce que Dragon Ball Z: le DLC de Kakarot doit améliorer

A propos de l’auteur

Ashley Hagood est un écrivain et joueur qui travaille dans l’industrie du jeu vidéo depuis sept ans. Sa réalisation préférée dans ce rôle est au générique de The Witcher 3: Wild Hunt, un jeu qu’elle aime! Elle aime particulièrement les RPG et les jeux d’aventure et d’action, et son héros est Lara Croft. Dans ses temps libres, elle écrit de la fiction et des blogs sur Robo ♥ ️beat. Elle s’apprête également à devenir enseignante pour partager son amour de la lecture avec les élèves.

En savoir plus sur Ashley Hagood