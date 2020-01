‘House of the Dragon’, la préquelle de ‘Game of Thrones’ arrive en 2022

Quelques mois après l’annonce de cette nouvelle préquelle de «Game of Thrones» intitulée «Maison du dragon», le président de HBO, Casey Bloys a cosigné que la série aura 10 épisodes qui n’auront pas leurs débuts avant 2022. S’adressant à TVLine, Bloys a également révélé la raison pour laquelle ce spin-off axé sur l’histoire de la maison Targaryen a avantage sur le prequel de Jane Goldman annulé après la fin de la production de son épisode pilote:

“Le prequel de Jane Goldman était un peu plus grand parce qu’il y avait beaucoup plus d’invention. Avec” House of the Dragon “, George a du texte et de l’histoire pour cette époque, donc il y a un peu plus de feuille de route. Vous avez compris l’histoire. et ce que l’histoire sera, il est donc plus facile de la visualiser comme une série. “

La série, qui aura lieu 300 ans avant les événements de la série primée, sera basée principalement sur le travail de George R.R. Martin, «Fire and Blood» (Fire & Blood), publié en 2018. Il s’agit d’une histoire complète de la maison Targaryen, une lignée royale qui apparaît dans la saga «Song of ice and fire». À l’origine, il était censé être publié à la fin de la saga principale, mais au fur et à mesure que le matériel a grandi, l’écrivain a exprimé son intention de publier deux volumes, étant “ Fire and Blood ” le premier d’entre eux.

Le livre raconte plusieurs exploits de la famille Targaryen, à commencer par la conquête par Aegon I des Sept Royaumes. De là, viennent les histoires sur les règnes de leurs descendants, y compris Aenys, Maegor et Jaehaerys. Les Targaryen sont les descendants d’une des familles nobles du Franco Fief de Valyria, qui ont échappé à la malédiction de Valyria et se sont installés sur l’île de Rocadragn.

George R.R. Martiny Ryan Condal (‘Colony’) co-écrit le script de la nouvelle série Targaryen. Miguel Sapochnik, co-showrunner avec Ryan Condal, a signé pour diriger l’épisode pilote et d’autres épisodes supplémentaires.