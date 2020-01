House of the Dragon, préquelle de Game of Thrones, n’arrivera qu’en 2022

Il y a quelque temps, il avait été annoncé que Game of Thrones aurait un prequel appelé Maison du dragon. Apparemment, cette nouvelle série n’atteindra pas le petit écran au moins jusqu’en 2022.

Sans aucun doute, ces années seront cruciales pour l’avenir de Game of Thrones et les retombées qu’il prépare HBO. Après la sortie de hits comme The Witcher dans Netflix, la chaîne doit mettre toute son ingéniosité à réaliser une série de box office comme la version originale. Avec Maison du dragon en cours, nous aurons du nouveau contenu mais seulement en 2022.

“Ils commencent à écrire”, a déclaré Casey Bloys, président de la programmation de HBO, dans une interview accordée à Deadline pendant la Television Critics Association (TCA). “Je parie qu’il arrivera en 2022”, a-t-il ajouté, bien que “de toute évidence, il s’agit d’une série large et compliquée”. Ce nouveau projet, intitulé Maison du dragon, une partie du livre que vous avez écrit récemment George R.R. Martin et qui a intitulé Feu et Sang. La fiction sera écrite par Ryan Condal et aura lieu 300 ans avant les événements Game of Thrones, quand les Targaryen dominaient Westeros sur le dos des dragons.

D’autre part, Miguel Sapochnik et Condal lui-même sera le showrunners et les producteurs exécutifs de la série. “Pour moi, pour l’instant, je pense que faire sortir House of the Dragon est la priorité numéro un”, a déclaré Bloys. “Aucun feu vert ou quelque chose comme ça n’a été donné à autre chose. À un moment donné, qui sait, mais il n’y a pas de plans immédiats. Nous nous concentrons tous sur House of the Dragon. »

Viennent-ils quatre retombées?

Cette série est le deuxième projet auquel HBO Il donne le feu vert. Le pilote de la série écrite par Jane Goldman qui aurait joué Naomi watts, mais finalement ils ont décidé d’archiver le projet. Concernant ce qui s’est passé, Bloys a expliqué que House of Dragons a plus de garanties pour l’avenir car “il y a un texte, il y a un livre, donc c’est un peu une feuille de route”. Cependant, Le projet de Goldman avait des ambitions plus créatives.

