Houseparty a-t-il été piraté? Récompense de 1 million de dollars et fausses réclamations expliquées

Houseparty a émergé comme une application populaire pendant l’épidémie de coronavirus, et de récentes suggestions selon lesquelles le service a été piraté pourraient être de mauvaises nouvelles pour de nombreux utilisateurs. Le problème est que Houseparty n’est pas d’accord avec les réclamations de piratage et vous paiera même si vous pouvez fournir la preuve que les réclamations sont des mensonges.

Alors que l’épidémie de coronavirus a continué de se développer, beaucoup se sont retrouvés dans le besoin de nouvelles façons d’interagir et de s’engager les uns avec les autres. Dans certains cas, c’est pour le travail avec des applications comme Slack et Zoom qui fonctionnent bien, tandis que dans d’autres, c’est le côté plus personnel de l’auto-isolation qui a provoqué une augmentation de l’utilisation des applications. Houseparty est l’une des applications les plus personnelles qui s’est avérée populaire et met l’accent sur une façon plus amusante de se connecter en ligne.

Selon un récent rapport de la BBC, de nombreux médias sociaux ont commencé à affirmer que le service avait été compromis. Presque aussi rapidement que cette nouvelle était en cours de traitement, Houseparty est sorti sur les réseaux sociaux pour ignorer ces affirmations. Cependant, non seulement il voulait dire clairement qu’il ne pensait pas que le service avait été piraté, mais il déclarait plutôt que les allégations faisaient partie d’une «campagne de diffamation commerciale payée pour nuire à Houseparty». Le service prend cela si au sérieux qu’il offre maintenant une prime d’un million de dollars à quiconque peut prouver que la campagne de diffamation existe.

Selon les rapports, certains sur les réseaux sociaux déclaraient que Houseparty avait été piraté. Les détails réels de ces allégations étaient beaucoup plus sérieux, car les allégations suggéraient qu’en téléchargeant simplement l’application Houseparty, les pirates pouvaient accéder et pirater les comptes d’autres applications et services sur le même appareil, y compris Netflix et Spotify. Les affirmations suggéraient que l’application elle-même était quelque peu compromise et compromettrait alors d’autres applications, ce qui est un problème beaucoup plus grave que le simple piratage de la base de données de l’entreprise. Essentiellement, les revendications suggèrent qu’il s’agit d’un problème permanent et que les gens devraient supprimer l’application de leurs appareils.

Comme mentionné, Houseparty a une vision très différente de ce qui s’est passé, suggérant qu’il n’y a pas eu de piratage et que tout cela fait partie d’un effort beaucoup plus large visant à salir le service à une époque où il se révèle extrêmement populaire. Que l’application soit sûre ou non en général, reste à voir. Cependant, il semblerait peu probable que quiconque soit spécifiquement en mesure d’obtenir les informations de compte Netflix ou Spotify (et / ou l’accès) simplement en téléchargeant l’application. Surtout que Houseparty n’a pas besoin (ou demande) la permission d’accéder à l’une de ces applications. Cependant, quelle que soit l’instance de Houseparty, il s’agit d’un bon rappel pour être prudent lors du téléchargement de nouvelles applications, même si elles semblent être des solutions idéales en période de crise, comme l’épidémie de coronavirus.

