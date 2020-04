Hugh Jackman était prêt à rejoindre Marvel en tant que Wolverine

Les mutants de X-Men comme Wolverine (Hugh Jackman) n’ont pas rejoint l’univers cinématographique Marvel parce que les droits appartenaient à FOX, mais la situation aurait pu être très différente.

À la fin du 20e siècle, Marvel était presque en faillite et ils ont vendu les droits du film à leurs meilleurs personnages. Les X-Men et les Fantastic Four a FOX, Hulk et Namor a Universel et Spider-Man a SONY. Au fil du temps, ils ont réalisé que le cinéma était une grande source de revenus et ont fait leurs propres films, d’abord avec Paramount puis avec Disney, car il avait acheté les droits de ses héros de bandes dessinées. Maintenant qu’ils ont également acquis FOX, les mutants et les Quatre Fantastiques leur appartiennent à nouveau et si cela s’était produit un peu plus tôt, Hugh jackman J’aurais joué Wolverine aux côtés des Avengers.

Dans une interview Hugh jackman Il a vraiment reconnu qu’il aurait été prêt à reprendre le rôle de Wolverine dans l’univers cinématographique Marvel si Disney avait acquis FOX quelques années plus tôt.

“Totalement! Honnêtement, si cela s’était produit il y a sept ans, je dirais: “Oh oui!” Mais je savais que c’était le bon moment pour moi de quitter la fête, pas seulement pour moi, mais pour le personnage. “

Ils vont maintenant redémarrer le personnage.

Le film de Logan (2017) a été le résultat parfait pour Hugh Jackman en tant que Wolverine. Une nouvelle ère commence donc et ils devront trouver de nouveaux acteurs pour jouer les X-Men.

Pour l’instant, ils gardent secrets tous les plans de redémarrage de ces personnages. S’il est vrai que de plus en plus de nouvelles sortent d’un film Fantastic Four, il n’y a pas de mot sur les X-Men. Le problème le plus important est qu’ils sont beaucoup plus difficiles à introduire dans l’UCM. Puisqu’ils devraient exister en même temps que les événements de The Avengers et ne sont jamais apparus. Bien que le premier à faire le saut soit Deadpool qui sera également joué par Ryan Reynolds.

