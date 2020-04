Hugh Jackman pointe Scarlett Johansson comme coupable de son “inimitié” avec Reynolds

Nous assistons depuis longtemps à une “inimitié” traduite en farces entre Hugh jackman y Ryan Reynolds via les réseaux sociaux. Maintenant, après une décennie, l’acteur australien a décidé de partager les détails de la naissance de sa rivalité amicale, déclarant que Scarlett Johansson était l’architecte de tout.

Lors d’une conversation avec The Daily Beast dans le cadre de la première de Bad Education de HBO, l’histrion a été interrogé sur cette guerre virtuelle entre Ryan Reynolds qui dure depuis des années.

Pour clarifier les doutes, Jackman a raconté que tout avait commencé lorsque les deux interprètes tournaient X-Men: Wolverine Origins (2009). À l’époque, Ryan Reynolds et Scarlett Johansson étaient mariés et l’actrice visitait le tournage.Jackman aimait donc plaisanter avec son conjoint de l’époque, car il était un bon ami du protagoniste de Black Widow.

«Je l’ai rencontré à Wolverine et je me moquais de lui parce que j’étais très proche de Scarlett Johansson. À l’époque, Scarlett venait d’épouser Ryan, alors quand elle est arrivée sur le plateau, j’ai dit: “ Hé, tu ferais mieux de te comporter, mon pote, parce que je veille sur toi ”, et nous avons commencé à nous parler de cette façon, puis tout a dégénéré avec la chose Deadpool et il m’a appelé et a essayé de me manipuler via les réseaux sociaux pour faire ce qu’il voulait “, a déclaré Jackman.