Hugh Jackman réfléchit à Logan trois ans plus tard

Hugh Jackman a pris les médias sociaux pour réfléchir sur Loganest sorti trois ans plus tard. Le film a repris Jackman’s Wolverine et Patrick Stewart en tant que professeur Xavier en 2029, une période désolée où les autres X-Men sont morts, les mutants ne naissent plus et les capacités de guérison de Logan ont commencé à faiblir. Réalisé par James Mangold, le film a été librement inspiré de l’histoire de la bande dessinée “Old Man Logan” de Mark Millar et Steve McNiven et a présenté Dafne Keen en tant que Laura, un jeune mutant créé à partir de l’ADN de Logan qui cherche son aide et celle de Xavier pour échapper au programme gouvernemental sinistre qui l’a développée et a fui vers la sécurité au Canada.

En plus d’avoir rapporté 619 millions de dollars au box-office, Logan était un chouchou critique et a obtenu un clin d’œil aux Oscars pour le script de Mangold (qu’il a co-écrit avec Scott Frank et Michael Green). Pour beaucoup, le film marque la véritable conclusion des films X-Men de Fox et présente les meilleures performances de Jackman à ce jour, que ce soit Wolverine ou non. Dans un geste élégant, Jackman a profité de l’anniversaire de trois ans du film pour réfléchir sur son héritage X-Men et remercier encore une fois ses fans de le soutenir.

En postant sur Twitter, Jackman a remercié ses fans pour “les nombreuses (et je veux dire vraiment BEAUCOUP) années de sueur, de poulet cuit à la vapeur et le rôle de toute une vie” et a inclus une image promo de lui-même dans Logan pour commémorer l’occasion. Il a posté des photos supplémentaires et le même message sur son compte Instagram, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Avec le recul, il est juste de dire que Logan a eu un impact significatif sur le paysage des super-héros et des bandes dessinées. Deux ans avant que Joker rejoigne le club d’un milliard de dollars et remporte une paire d’Oscars, Mangold a prouvé qu’il était possible de faire un film de super-héros axé sur les personnages et de gagner des éloges critiques tout en rapportant un lot au box-office. Combiné avec le succès de Deadpool de l’année précédente, il a également démontré qu’il y avait un marché pour les films de super-héros qui rompait fermement avec la formule popularisée par le MCU à l’époque. En fait, si Disney n’avait pas acheté le studio, Fox prévoyait de suivre Logan avec d’autres retombées X-Men qui couvraient une variété de genres et de tons, à commencer par le style d’horreur de Josh Boone, The New Mutants. Évidemment, ce ne sera pas le cas, mais les fans auront un avant-goût de ce qui aurait pu être quand le film de Boone sortira enfin en salles le mois prochain.

Bien sûr, Jackman a laissé une marque encore plus grande sur le rôle de Wolverine, donnant vie au personnage au cours de dix-sept ans avant de clore les choses avec sa puissante performance dans Logan. Cela fait partie de la raison pour laquelle Marvel Studios prend son temps pour redémarrer les X-Men pour le MCU après l’achat de Disney’s Fox; Jackman a laissé de grosses chaussures à remplir pour quiconque finit par jouer le mutant à griffes d’adamantium dans la franchise. Naturellement, cela n’a pas empêché les fans de spéculer sur qui pourrait prendre le rôle et si Wolvie rejoindra le MCU plus tôt que prévu (peut-être même dans l’une des prochaines séries Disney +). Pourtant, c’est un témoignage de l’excellent travail de Jackman que les gens parlent toujours de sa course en tant que personnage trois ans après Logan l’a amené à une conclusion poignante.

Source: Hugh Jackman / Twitter

