Hugh Jackman rend hommage à Wolverine

Cela fait 3 ans que le film de Logan est sorti et l’acteur Hugh Jackman s’en souvient avec une image de Wolverine.

Sans doute, Logan c’était l’adieu parfait pour Hugh Jackman à un personnage qu’il a joué pendant 17 ans, c’est pourquoi l’acteur se souvient toujours avec amour Wolverine et en vos réseaux sociaux Il a partagé avec tous ses fans cette image spectaculaire.

À côté de la photo, il a commenté: «Il y a 3 ans, ce jour-là, LOGAN a été libéré. Merci pour les nombreuses années (et je veux dire BEAUCOUP) de sueur, de poulet cuit à la vapeur et pour le rôle de toute une vie! »

Jouer un personnage aussi emblématique pendant tant d’années est un exploit dont de nombreux acteurs rêvent.

Hugh Jackman Il aime partager une anecdote qui s’est produite lors du premier film X-Men, quand il a presque été licencié et a presque perdu le rôle de Wolverine:

“Ils m’ont dit que les choses ne fonctionnaient pas vraiment comme prévu”, a déclaré Jackman dans une interview. «J’étais sur le point d’être renvoyé de mon premier film hollywoodien, le plus gros de ma carrière. J’étais en colère, je suis rentré chez moi avec ma femme et je me suis plaint. Je gémissais au niveau olympique à propos de cette personne et de cette personne. Elle m’a écouté très patiemment pendant environ une heure et a finalement dit: «Écoutez, je pense que vous n’avez qu’à vous faire confiance. Vous vous inquiétez trop de ce que tout le monde pense. Revenez au personnage, concentrez-vous là-dessus, faites confiance à votre instinct … Vous l’avez. Pour moi, c’était l’amour. Quelqu’un qui croit en toi quand tu ne crois pas complètement en toi. »

Hugh Jackman interprété Wolverine dans neuf films de les X-Men. Il a commencé avec le premier film de la trilogie originale en 2000, puis a été présenté en première X-Men 2 (2003) et X-Men: la décision finale(2006). Plus tard, il a joué dans le premier film solo intitulé Origines X-Men: Wolverine (2009). Il a fait une petite camée X-Men: première génération (2011) et a joué dans un deuxième film solo intitulé Immortel Wolverine (2013). Il est ensuite retourné diriger les mutants X-Men: les jours du passé passé et avait un petit rôle dans X-Men: Apocalypse (2016) avant de terminer sa carrière avec le grand héros de Marvel dans Logan (2017).

Il y avait des plans pour Daphne Keen reviendra dans une suite à Logan concentré sur la fille clone de WolverineLaura. Mais avec l’achat de 2nd Century Fox de Disney, il n’est pas clair si ces plans sont toujours à l’étude. Quant à Wolverine, Hugh Jackman Il a dit qu’il s’attend à ce que le rôle soit joué par un autre acteur plus jeune dans le Univers cinématographique Marvel.

