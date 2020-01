Hugo Weaving explique pourquoi il ne sera pas l’agent Smith

Matrice 4 C’est l’un des films les plus attendus. Le film, qui jouera dans Keanu Reeves, ne comptera pas sur la participation de Hugo Weaving comme lui Agent Smith.

Les nouvelles Matrice 4 cela allait devenir une réalité, il a été reçu à bras ouverts par les fans. Alors que Keanu Reeves sa formation pour personnifier le personnage principal, Hugo Weaving Il a révélé qu’il ne sera pas dans ce nouveau film. Par conséquent, il n’interprètera pas Agent Smith

Hugo Weaving a confirmé qu’il n’interpréterait pas la Agent Smith dans Matrice 4 pour une raison simple: problèmes de chevauchement avec la visite, un projet théâtral. «Matrix 4 est une histoire très différente. J’ai eu une offre pour The Visit, puis l’offre Matrix 4 est arrivée, donc je savais ce qui se passait mais je n’avais pas de dates. Je pensais pouvoir faire les deux (…) J’ai arrêté d’accepter le rôle de The Visit pendant un moment et j’étais en contact avec Lana Wachowski (la réalisatrice), mais finalement les dates ont coïncidé. Nous avions commandé les dates, mais elle a ensuite changé d’avis. Ils continuent sans moi », a expliqué l’acteur, selon Cinemablend.

La pièce de Friedrich Dürrenmatt, The Visit, est actuellement en répétition et sera présentée au National Theatre de Londres le 31 janvier. Comme Hugo Weaving l’a expliqué à Time Out, il a fait tout son possible pour faire cette production au théâtre et en même temps dans Matrix 4. Cependant, Malgré des semaines de conversations avec le réalisateur pour essayer d’aligner les horaires et les dates, il n’a finalement pas été possible de mener à bien.

Ce que l’on sait jusqu’à présent

Bien qu’il n’ait pas la présence de Hugo Weaving en tant qu’agent Smith, Matrice 4 aura une partie de la distribution d’origine Keanu Reeves (Neo), Carrie-Anne Moss (Trinity) ou Jada Pinkett Smith (Niobe). On voit aussi Neil Patrick Harris, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick et Jonathan Groff

Le film réalisé par Lana Wachowski et écrit par elle aux côtés de David Mitchell et Aleksandar Hemon, Il prévoit d’atteindre les salles américaines le 21 mai 2021.

