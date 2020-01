Hugo Weaving révèle pourquoi il a refusé de reprendre le crâne rouge et ne sera pas dans la matrice 4

Hugo Weaving a joué des rôles emblématiques dans le MCU et dans la trilogie Matrix, et a maintenant expliqué pourquoi il n’était pas et ne reviendrait pas pour l’une ou l’autre franchise, respectivement. Weaving a joué à Red Skull dans Captain America: The First Avenger mais n’est pas revenu pour jouer le personnage quand il était le gardien de la pierre d’âme dans Avengers: Infinity War et Avengers: Fin de partie, et il dit que cela était dû à la chute des négociations financières par.

“Oh oui. J’ai adoré jouer ce personnage Red Skull – c’était très amusant », a déclaré Weaving à Yahoo. «Nous avons tous été obligés de nous inscrire à trois photos: je pensais [Red Skull] ne reviendrait probablement pas dans Captain America, mais il pourrait bien revenir en tant que méchant dans The Avengers. À ce moment-là, ils avaient repoussé les contrats que nous avions convenus et donc l’argent qu’ils m’ont offert pour The Avengers était beaucoup moins que ce que j’avais pour le tout premier, et c’était pour deux films. Et la promesse lorsque nous avons signé les contrats pour la première fois était que l’argent augmenterait à chaque fois. Ils ont dit: “C’est juste un travail de voix, ce n’est pas grave.” En fait, j’ai trouvé impossible de négocier avec eux via mon agent. Et je ne voulais pas vraiment le faire autant. Mais je l’aurais fait. “

Weaving a été remplacé par Ross Marquand pour le rôle dans les deux films Avengers. Weaving a également parlé de ne pas revenir pour The Matrix 4, notant qu’il s’agissait simplement d’un problème de planification.

“The Matrix est une histoire très différente”, a-t-il déclaré. “C’est malheureux mais en fait j’ai eu cette offre [for The Visit onstage in London] puis l’offre est venue de The Matrix, donc je savais que ça se passait mais je n’avais pas de date. j’ai pensé [I] pourrait faire les deux et il a fallu huit semaines pour déterminer que les dates fonctionneraient – j’ai attendu pour accepter [a role in The Visit during that time]. J’étais en contact avec Lana Wachowski, mais finalement elle a décidé que les dates n’allaient pas marcher. Nous avons donc trié les dates, puis elle a en quelque sorte changé d’avis. Ils avancent sans moi. “