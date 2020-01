Hugo Weaving révèle pourquoi il n’a pas joué à Red Skull dans Infinity War

L’acteur Hugo Weaving a donné vie au méchant de Captain America: le premier vengeur (2011), mais n’a pas répété le rôle de Red Skull dans Avengers: Infinity War pas dans Avengers: Fin de partie.

Attention SPOILERS. Une des grandes surprises de Avengers: Infinity War est que Thanos a rencontré Crâne rouge quand il est allé chercher le Gemme de l’âme, qui était le grand méchant de Captain America: le premier vengeur, maintenant c’était une sorte de spectre qui leur disait comment obtenir l’objet puissant ceux qui le voulaient. Dans Avengers: Fin de partie étaient Veuve noire et Œil de Faucon ceux qui l’ont rencontré. Mais à ces deux occasions, c’était l’acteur Ross Marquand (The Walking Dead) au lieu de Hugo Weaving.

Dans une récente interview Hugo Weaving Il explique pourquoi il n’est pas retourné au rôle dans les deux films Avengers, affirmant que Marvel Studios a tenté de changer l’accord établi lors de sa première signature pour jouer le méchant.

“Oh oui. J’ai adoré jouer ce personnage de Red Skull, c’était très amusant. Nous devions tous nous inscrire à trois films. Je pensais qu’il ne reviendrait probablement pas pour les films de Captain America, mais qu’il pourrait revenir en tant que méchant dans The Avengers. À ce moment-là, ils avaient retardé les contrats que nous avions conclus, donc l’argent qu’ils m’ont offert pour The Avengers était beaucoup moins que ce que j’avais obtenu pour le premier, et c’était pour deux films. Et la promesse lorsque nous avons signé les contrats pour la première fois était que l’argent augmenterait à chaque fois. Ils ont dit: c’est juste un travail de voix, ce n’est pas un gros problème. En fait, il semblait impossible de négocier avec eux par l’intermédiaire de mon agent. Et je ne voulais vraiment pas le faire autant. Mais je l’aurais fait. “

Le problème était l’argent.

On lui a donc promis qu’il facturerait de plus en plus pour jouer le personnage, mais comme les scènes des deux films Avengers ne devraient que prêter sa voix, il semble que l’argent allait être plus que convenu. Donc, son agent là-bas n’est pas arrivé. La solution, le changement d’acteur. Marvel Il a montré qu’il récompense la loyauté et ne craint pas de changer les acteurs qui peuvent causer un problème.

De toute façon, il semble que Hugo Weaving Il ne manque pas de travail, puisque nous le verrons dans Loup solitaire et Loveland. Mais il pourrait aussi répéter ses rôles emblématiques de Agent Smith et Elrond dans Matrice 4 et une nouvelle série de Le Seigneur des Anneaux d’Amazon.

