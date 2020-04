Hulk a brutalement tué Wolverine

Il y a deux occasions où Hulk et Wolverine se sont affrontés et il est clair que pour que l’un mette fin à l’autre, il doit être dans la nature.

Wolverine y Hulk Ils ont de multiples combats les uns avec les autres dans l’histoire des bandes dessinées Marvel. Mais il y a deux occasions spécifiques qui se sont terminées par la mort de chacun d’eux. Bien qu’il soit clair que le monstre vert des Avengers était beaucoup plus sanguinaire que le mutant des X-Men.

La série Et si Il a été créé pour explorer des moments clés de l’univers Marvel, mais évoluant différemment. Les sujets incluent: “ Que se passerait-il si Spider-Man rejoignait les Quatre Fantastiques? ”, “ Et si Iron Man avait été un traître? ” Et “ Et si Gwen Stacy avait vécu? ” Disney + prépare actuellement une série. animé basé sur la bande dessinée. L’une des séries What If les plus violentes a exploré ce qui se passerait si Wolverine tue Hulk et vice versa.

C’est ainsi que se déroulent les 2 batailles épiques.

Et si Wolverine avait tué Hulk? (What If # 31) conduit les lecteurs à The Incredible Hulk # 181, la première apparition de Wolverine dans les bandes dessinées. Alors que les deux héros se battent toujours comme ils le font dans la bande dessinée originale, Wolverine décide de tuer son adversaire en glissant à plusieurs reprises ses griffes sur son cou. Étonnamment, Hulk est tué après que je lui ai coupé la gorge.

Le meurtre mène à une chaîne d’événements qui amène Wolverine à rejoindre la Confrérie du Mal au lieu des X-Men, et l’histoire se termine avec Logan tuant Magnéto après avoir attaqué Jean Gray. Quand il est sur le point de mourir, Magento utilise sa dernière force pour dégainer les griffes de Wolverine et les rentrer dans son cou.

Dans l’histoire de «Et si Hulk avait tué Wolverine? Quoi (What If Vol. 2 # 50), cette fois, Wolverine envoie rapidement Hulk lors d’une mission à Dallas. Après avoir été apparemment vaincu, Hulk se lève et commence à frapper Wolverine de toute sa force. Le Hulk attrape la tête de Logan et lui brise le cou en adamantium, le tuant instantanément. La façon de le faire est vraiment brutale.

Plus tard dans l’histoire, Hulk a tué Blob, Super Sabre, Pyro et Avalanche dans un combat mortel contre les X-Men. Finalement, Bruce Banner se réveille dans un champ et est arrêté pour meurtre.

Ce serait spectaculaire de pouvoir voir Hulk contre Wolverine au cinéma, mais il est clair que ce serait une bataille épique, mais aucun d’entre eux ne mourrait aussi brutalement que dans les bandes dessinées.