Hulk écrase Superman dans une bande dessinée qui n’a jamais été publiée

Qui gagnerait dans un combat entre Hulk et Superman? C’est une question que de nombreux fans de Marvel et DC Comics se posent.

Le rédacteur en chef de Marvel Comics, Tom Brevoort, a partagé une œuvre inédite de Marvel contre DC Comics, avec Hulk battant Superman.

L’un des derniers moments majeurs où les univers Marvel et DC Comics sont entrés en collision a eu lieu dans l’événement croisé de 1996 Marvel contre DC qui a vu les personnages emblématiques des deux éditeurs atteindre leur point de basculement.

Écrit par Ron Marz et Peter David et illustré par Dan Jurgens et Claudio Castellini, les lecteurs ont voté sur les résultats de cinq combats de la minisérie, le reste étant déterminé par l’équipe créative. L’un de ces affrontements votés par les fans a eu lieu entre Superman et Hulk, et tandis que l’homme d’acier a triomphé lors de la confrontation finale, le rédacteur en chef de Marvel Comics, Tom Brevoort, a partagé les illustrations inutilisées de Castellini si Hulk était victorieux. .

La dernière fois, les personnages des deux éditeurs se sont affrontés.

Le dernier croisement interentreprises majeur entre les deux univers de super-héros s’est produit en 2004 JLA / Avengers par Kurt Busiek et George Perez. Depuis lors, les deux sociétés ont largement adhéré à leurs propres univers autonomes et se sont parfois associées à de petits éditeurs pour des croisements ultérieurs.

Mais il est déjà supposé qu’après la pandémie du coronavirus, Marvel et DC Comics pourraient faire un croisement majeur pour encourager les fans à retourner dans les librairies de bandes dessinées. Ce sera à ce moment où nous pourrons revoir le combat épique entre Hulk et Superman. Bien qu’il serait également intéressant de voir comment ils forment une équipe, car peu d’êtres pourraient contre l’union de ces deux super-héros.

