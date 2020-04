Hulk et Black Widow rattrapent Avengers: Infinity War – scène supprimée

Black Widow (Scarlett Johansson) et Hulk (Mark Ruffalo) ont presque eu des retrouvailles plus significatives à Avengers: Infinity War. Au début de 2018, Infinity War semblait être la plus grande chose qui toucherait le MCU. Alors que Avengers: Fin de partie a changé cela un an plus tard, Infinity War a toujours eu un impact considérable lorsqu’il est arrivé dans les salles de cinéma, en grande partie grâce à sa distribution massive. Le film a réuni presque tous les héros du MCU pour arrêter la quête de Mad Titan Thanos (Josh Brolin) pour rassembler toutes les Infinity Stones et détruire la moitié de toute vie. Il y avait beaucoup d’anticipation à voir des personnages comme les Gardiens de la Galaxie interagir avec les Avengers, mais les fans étaient également ravis de voir des réunions plus petites.

Parmi ceux-ci, il y avait celui de Bruce et Natasha. Avengers 2015: Age of Ultron a établi une attraction mutuelle entre les deux personnages qui a abouti à un baiser avant la bataille finale. Cependant, Bruce s’est rapidement envolé vers les confins de l’espace (AKA Sakaar), et les deux ont passé des années sans se voir. Pour cette raison, les fans s’attendaient à des retrouvailles plus sincères entre Bruce et Natasha dans Infinity War. Au lieu de cela, ils ont échangé des hellos rapides en se voyant et en sont restés là. Bien que tout le monde ne soit pas un grand fan de la relation entre les deux Avengers, les gens s’attendaient toujours à un peu plus.

Maintenant, il s’avère qu’il y avait plus pour Nat et Bruce, cela n’a tout simplement pas fait son entrée dans le film. Lors d’une soirée de visionnement en direct d’Infinity War pour ComicBook.com, le co-scénariste Stephen McFeely a révélé qu’un rattrapage plus sérieux entre les deux personnages avait été écrit et tourné, mais a fini par être coupé du film final. McFeely a ensuite ajouté: “Comme tout ce qui n’était pas sur le terrain en pierre”, se référant au complot surplombant les Infinity Stones.

Compte tenu de la façon dont Infinity War est bourré d’action, cela a beaucoup de sens. Il n’y avait pas assez de temps pour tout ce qui n’était pas directement lié à la guerre d’Infinity. En conséquence, certains personnages ont obtenu moins de temps d’écran, tandis que de nombreuses autres idées ont été entièrement coupées. Par exemple, le docteur Strange (Benedict Cumberbatch) était censé porter l’armure d’Iron Man (Robert Downey Jr.) à un moment donné, mais il n’est jamais entré dans le film final. La réunion complète de Bruce et Natasha a été l’une des scènes malchanceuses, bien que les fans aient pu en avoir un aperçu pendant la bande-annonce d’Infinity War.

Compte tenu du léger contrecoup qui a découlé de la relation entre Bruce et Natasha, il semblait presque que leur bref hellos était Infinity Warest la façon de corriger le cours. Beaucoup pensaient que la relation venait du champ gauche et réduisait le caractère de Natasha, et certains pourraient ne pas avoir apprécié une scène plus longue entre les deux. D’un autre côté, il aurait été agréable de boucler davantage leur dynamique, en particulier compte tenu du sort de Natasha Endgame. Il sera intéressant de voir si Black Widow de novembre choisira de reconnaître leur relation d’une manière ou d’une autre, mais sinon, Age of Ultron pourrait être le seul film à contenir une preuve réelle et appropriée de leur romance de courte durée.

Source: Stephen McFeely / ComicBook.com