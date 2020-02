Hulk vient de casser une arme emblématique des Avengers

Il existe de nombreuses armes très célèbres de la Avengers et ils doivent faire attention à qui les manipule, car Hulk Vous pouvez les casser.

Attention SPOILERS de la bande dessinée Marvel Tarot numéro 2par Alan Davis, Paul Renaud, Paul Mounts et Clayton Cowles. De la merveille technologique de l’armure d’Iron Man au marteau de Thor et au bouclier de Captain America, l’univers Marvel présente un grand nombre d’armes emblématiques aussi célèbres que les Avengers qui les manipulent. Maintenant Hulk Il a cassé le casque d’Ant-Man.

Les événements de Bande dessinée de tarot Deux équipes Marvel classiques tournent autour d’un carrefour: les Avengers et les défenseurs. L’équipe formée par Namor, Valkyrie, Hulk, Silver Surfer et Doctor Strange se joint aux Défenseurs pour sauver un groupe de personnes innocentes du sorcier maléfique Cyrus Black. Puisque ce méchant utilise un pouvoir mystique appelé Ichor infernal de Ish’Zog Posséder leurs victimes. Bien qu’il ne puisse pas faire grand-chose contre tant de héros ensemble.

Mais il semble que le sort ait affecté la Avengers, car La vision Il est devenu diabolique et combat Iron Man, Captain America, Scarlet Witch et Thor.

La vision Il disparaît laissant une trace de destruction.

Les Avengers et les défenseurs commencer à collecter tout ce qui a été endommagé pendant Namor et le Captain America ils essaient de donner un sens à certains souvenirs de l’ère de la Seconde Guerre mondiale qui pourraient avoir des ramifications importantes dans cette chronologie, Docteur étrange et Sorcière écarlate suivre les derniers restes du dangereux Ichor.

C’est à ce stade que le Bande dessinée de tarot dévoile son premier virage significatif: les Vengeurs ont été corrompus et possédés par le méchant et l’alchimiste Diable, qui a utilisé sa part d’Ichor pour les contrôler. Il s’avère que le seul qui était immunisé était Vision, donc l’histoire prend une tournure intéressante.

Malheureusement, cette compréhension est révélée trop tard, et Diable Il parvient à posséder le reste des défenseurs après une brève bataille. Mais tandis que Diablo célèbre son incroyable victoire en envoyant le Silver Surfer à la recherche de café, Hulk se transforme en Bruce Banner et parvient à glisser son contrôle mental.

Vision et Banner ont rapidement élaboré un plan pour confondre Diablo assez longtemps pour le vaincre, se déguisant en deux alter ego de Hank Pym: Ant-Man et Yellowjacket. Banner met le casque Ant-Man de Hank Pym, ce qui lui permet de communiquer avec ses amis à six pattes.

La ruse ne dure pas longtemps et, sous la pression de Diablo, les fugueurs de Banner détruisent le célèbre casque Ant-Man.

Heureusement, la colère croissante des Hulk menace de rompre la possession et Diable Il doit fuir, bien qu’il jure de se venger et emporte l’Ichor avec lui.

Alors que d’autres armes du Avengers comme le bouclier de Captain America ou le marteau de Thor ils pourraient être uniques Hank Pym a construit plusieurs versions différentes de son casque Ant-man au fil des ans. C’est pourquoi il a laissé ses célèbres casques dans tout l’univers Marvel et c’est pourquoi Scott Lang ou Punisher, ont pu les utiliser.

Bien que les Avengers et les Défenseurs soient victorieux en ce moment, ils n’ont toujours pas à le célébrer car ils doivent faire face aux menaces que les machinations qui Diable déclenchera comme Bande dessinée de tarot continuer

Article précédent MARVEL HC Spiderman critique Une vie. L’histoire de Peter Parker s’il avait vieilli au rythme des vraies années

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.