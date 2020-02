Hunters Season 2: Date de sortie et détails de l’histoire

Amazon prévoit-il de publier Chasseurs saison 2? Voici ce que nous savons jusqu’à présent du statut de renouvellement de l’émission, de sa date de retour potentielle et de la suite de la saison 2. Créé pour la télévision par David Weil, Hunters est basé sur des événements historiques mais comprend des rebondissements fictifs, alors qu’une équipe d’Américains traque les nazis en 1977 à New York. La saison 1 de 10 épisodes de Hunters, coproduite par Jordan Peele, est sortie dans son intégralité le 21 février 2020.

La saison 1 de Hunters explore les conséquences de l’opération Paperclip, un programme réel dans lequel divers scientifiques allemands se sont installés en Amérique et ont aidé les États-Unis pendant la guerre froide. À des fins dramatiques, la série Amazon Prime adopte une approche historique alternative, alors que le survivant de l’Holocauste Meyer Offerman (Al Pacino) forme une équipe de chasse nazie pour “The Hunt”, avec le jeune Jonah Heidelbaum (Logan Lerman) rejoignant l’équipe après le meurtre de sa grand-mère, Ruth (Jeannie Berlin). Hunters saison 1 co-stars Kate Mulvany comme soeur Harriet, Josh Radnor comme Lonny Flash, Louis Ozawa comme Joe Torrance, Tiffany Boone comme Roxy Jones et Carol Kane comme Mindy Markowitz – qui font tous partie de l’unité titulaire de Meyer.

Lors de la finale de la saison 1 des Hunters, Jonah apprend qu’il n’a pas répondu aux attentes de Meyer. Plus précisément, le jeune chasseur nazi a préféré la miséricorde à la justice des justiciables tout en poursuivant une cible dans l’avant-dernier épisode. Cela met en place une révélation choquante lorsque Jonah apprend une leçon d’histoire importante et prend une décision qui va tout changer. Dans les derniers moments de la finale de la saison 1 des Hunters, une autre grande révélation met en place un énorme scénario pour la prochaine saison. Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur la saison 2 de Hunters sur Amazon Prime.

Hunters Renouvellement Saison 2

Amazon a initialement donné à Hunters une commande de série de 10 épisodes, mais n’a pas encore officiellement été éclairée par la saison 2. Dans l’ensemble, la saison 1 de Hunters a reçu des critiques principalement positives de la part des critiques et des téléspectateurs, selon Rotten Tomatoes, mais n’a pas été écrasante. frappé. Pourtant, la série comprend une distribution d’ensemble impressionnante et a clairement le potentiel pour une course multi-saisons.

Pour le contexte, la récente série dramatique d’Amazon Hanna, The Boys et Carnival Row ont toutes été renouvelées, tandis que Too Old to Die Young a été annulé. Attendez-vous à ce qu’Amazon attende quelques semaines après la première de la saison 1 des Hunters avant de prendre une décision officielle de renouvellement ou d’annulation. Nous prévoyons que la saison 2 de Hunters sera commandée avant avril 2020.

Date de sortie de la saison 2 de Hunters

Si Amazon commande rapidement la saison 2 de Hunters, la production pourrait commencer et se terminer d’ici la fin de l’année. À ce stade, nous nous attendons à ce que la saison 2 de Hunters sorte à la même période l’année prochaine, donc en février ou mars 2021. En cas de conflit d’horaire pour les principaux acteurs, cependant, la saison 2 de Hunters pourrait finir par sortir plus tard dans l’année.

Détails de l’histoire de la saison 2 des chasseurs

Dans la finale de la saison 1 des Hunters, Jonah fait ses preuves auprès de Meyer en localisant le médecin nazi Wilhelm Zuchs alias The Ghost. Cependant, quelque chose ne va pas quand le chef des Chasseurs tue son ennemi de longue date. mais ne récite pas la prière Kaddish dont il a souvent parlé dans le passé. Meyer se révèle alors être nul autre que The Ghost lui-même, ayant assumé la véritable identité de Meyer après avoir été arrêté par les Soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale. En payant pour un nouveau “masque”, Zuchs s’est engagé dans la foi juive et s’est essentiellement réveillé d’un “coma de haine” après une conversation éclairante avec Ruth. Il a ensuite formé une équipe de chasse nazie, espérant compenser les péchés passés.

Jonah tue The Ghost, assurant ainsi que Pacino ne sera pas de retour Hunters saison 2. Sans surprise, l’équipe titulaire est choquée par la révélation et suppose que Joe est parti pour commencer un nouveau chapitre de sa vie. En réalité, cependant, Joe a été heurté par une voiture, kidnappé et emmené en Argentine – ce qui conduit à une autre grosse torsion: Adolf Hitler est vivant, ainsi que sa femme Eva Braun (Lena Olin), qui n’était connue que sous le nom de Colonel tout au long de la saison 1 des chasseurs Chasseurs La saison 2 sur Amazon Prime se déroulera dans toute l’Europe et en Amérique du Sud, car de nombreux nazis de haut niveau de la vie réelle se sont effectivement échappés en Argentine après la Seconde Guerre mondiale.

