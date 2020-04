I am Legend 2 pourrait renaître grâce au Coronavirus

Partager

Il y a quelques projets hollywoodiens dont on parle beaucoup mais au final ils ne finissent jamais par se faire, même si I’m Legend 2 pourrait avoir une seconde chance grâce au Coronavirus.

En 2007, le premier film est sorti, une histoire apocalyptique où Will Smith devait survivre dans un monde où l’humanité était presque éteinte et où d’étranges êtres ressemblant à des vampires menaçaient dans l’obscurité. Il a rapporté plus de 585 millions de dollars dans le monde sur un budget de 150 millions de dollars, donc une suite aurait été tout à fait logique. Mais je suis Legend 2 n’a jamais été confirmé. Bien que cela puisse changer maintenant pour le Coronavirus.

Hollywood aime faire des films sur des thèmes qui font fureur, il y a des moments pour les zombies, puis il se tourne vers les vampires, et il y a aussi des moments pour les dystopies adolescentes. C’est pourquoi dans les années à venir, il y aura de nombreux films de pandémies, de virus ou de confinements massifs. Ainsi, les vieux projets qui n’ont jamais été réalisés pourront revenir avec force. Les rapports suggèrent que Je suis légende 2 Cela pourrait devenir réalité et avec Will Smith à nouveau en tant que protagoniste nommé Robert Neville.

De quoi parle ce film?

Dans la première tranche de 2007, un médecin modifie le virus de la rougeole et crée une grande pandémie mondiale. Le résultat fut que beaucoup de gens moururent, d’autres devinrent des êtres ressemblant à des vampires qui ne pouvaient vivre que la nuit et les autres qui étaient immunisés devaient survivre à l’apocalypse et aux monstres du mieux qu’ils pouvaient. Le militaire et virologue Robert Neville (Will Smith) est le dernier homme vivant à New York en 2012. Il expérimente avec l’un de ces êtres en train d’injecter son propre sang immunisé contre le virus. Mais cela n’a pas de résultat, après plusieurs rencontres et avoir découvert qu’il y a bien un remède, il décide de se sacrifier pour l’humanité et que l’antiviral atteint les quelques survivants restés debout. Le film explique qu’il a sauvé le monde et est devenu une légende.

Une des rumeurs sur Je suis la légende 2 C’était que ce serait une suite / préquelle, c’est-à-dire que nous verrions des moments du personnage de Will Smith dans le passé, tandis que l’humanité réapparaîtra à l’avenir. Mais il y a aussi une fin alternative où le protagoniste est sauvé et peut continuer sa vie. Alors ça pourrait être la nouvelle histoire qu’ils raconteraient.

Espérons qu’ils donnent le feu vert à I Am Legend 2 et que nous puissions voir ce film et voir comment l’humanité peut être sauvée après une grande pandémie mondiale, comme celle causée par le coronavirus.

