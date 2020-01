Iberseries fait sa présentation internationale au NATPE 2020 à Miami

IBERSERIES, la première édition de l’International Series Festival en espagnol, a été présentée à Miami au NATPE

Aujourd’hui, la cinémascomique a pu assister à la présentation d’IBERSERIES, le Festival international de la série espagnole, dans le cadre de NATPE, l’un des points de rencontre les plus importants de l’industrie audiovisuelle internationale, qui a lieu à Miami du 21 au 23 janvier. Lors de l’événement, Raul Berdonés, président de la Fondation Secuoya, le directeur du Festival, Samuel Castro Hansson, et Epigmenio Ibarra, au nom du comité consultatif, ont informé les participants de l’événement, qui aura lieu du 25 au 30 mai à la Grenade.

IBERSERIES est un festival dédié exclusivement à la série, né avec la vocation d’être un point de rencontre international entre les créateurs et producteurs de fiction télévisuelle en espagnol. Un lieu où les professionnels du secteur peuvent faire connaître leurs projets et nouer des liens syndicaux et commerciaux pour l’avenir.

Grenade, universellement liée à la culture et à l’espagnol, a été la ville choisie pour cette rencontre. Le Festival se déroulera dans plusieurs lieux de la ville emblématique espagnole.

Le Festival a un comité consultatif de grand prestige, dont nous pouvons souligner Epigmenio Ibarra, Isabel Coixet, Angeles González-Sinde et Claudia Triana.

L’organisation a souligné l’incorporation au jury de Manolo Caro (La Maison des Fleurs) et de l’actrice Roselyn Sánchez. (Grand hôtel, aucune trace, trafic).

Le Festival mettra en vedette dans son programme, un gala d’ouverture et un gala de clôture; Nouvelles projections de nouveaux projets et nouvelles livraisons de projets très réussis; rencontres pour la presse nationale et internationale avec les protagonistes, producteurs et réalisateurs de ces projets, conférences, tables rondes, activités culturelles dans les rues de Grenade et des lieux emblématiques de la ville, et une longue liste d’événements, qui feront de Grenade le épicentre de la fiction télévisuelle espagnole.

Vous pouvez voir ci-dessous la bande annonce du Festival

