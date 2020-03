Idris Elba annonce qu’il a été testé positif pour le coronavirus

Idris Elba a annoncé qu’il avait testé positif pour le coronavirus:

«Ce matin, j’ai été testé positif pour Covid 19. Je me sens bien, je n’ai aucun symptôme jusqu’à présent, mais j’ai été isolé depuis que j’ai découvert mon exposition possible au virus. Restez à la maison et soyez pragmatique. Je vous tiendrai au courant de la façon dont je vais 👊🏾👊🏾 Pas de panique. “

L’Elbe est la dernière célébrité à avoir été testée positive. Parmi les autres figurent Tom Hanks, Rita Wilson, Olga Kurylenko et les stars de la NBA Rudy Gobert et Donovon Mitchell.

– Idris Elba (@idriselba) 16 mars 2020