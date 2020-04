Ignacio López Tarso lance Facebook

En ces temps de confinement et de distanciation sociale, les réseaux sociaux sont l’un des meilleurs outils pour rester connecté et communiquer avec nos proches. De plus, dans le cas de personnalités publiques, elles représentent un très bon moyen de rester proche de ses followers, comme le premier acteur Ignacio López Tarso, qui, sur l’insistance de ses petits-enfants, a décidé d’ouvrir son compte Facebook.

À 95 ans, l’interprète qui a participé à des films comme Macario et Pedro Páramo s’est donné l’occasion d’expérimenter le monde technologique, affirmant que ce sera un bon moyen de toucher un public plus jeune. En outre, il a assuré que c’était la première fois de toute sa carrière qu’il passait six mois sans travailler, car la pandémie de coronavirus l’a obligé à rester à l’intérieur avec sa femme, ses enfants, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Malgré cela, dans une interview avec un média qui n’a pas été nommé, il a rappelé qu’il avait déjà vécu une expérience similaire avec l’épidémie de grippe AH1N1, pour laquelle de nombreux complexes dédiés au domaine du divertissement étaient également fermés, c’est pourquoi de nombreux acteurs ils “dansaient”. C’est une autre des raisons pour lesquelles il a senti que ce serait une bonne idée de lancer un réseau social, car cela lui permettra de fonctionner à distance dans l’une des choses qui le passionnent le plus: le théâtre.

«Ils m’ont dit: vous avez déjà plus de 500 followers, de personnes qui vous ont déjà écrit, qui vous ont entendu. Cinq cents personnes, c’est un bon groupe. Voyons si ensemble avec plus à faire du théâtre de ma maison: un monologue, un discours, une sorte d’échange d’opinions et d’idées que nous pouvons faire avec des gens de théâtre d’autres parties du monde ou mes collègues comédiens de théâtre au Mexique et au République. Il y a beaucoup de garçons désireux de connaître le théâtre, nous pouvons les rencontrer et les écouter, m’écouter, échanger des expériences ».

Malgré le fait que l’acteur ait affirmé avoir 500 abonnés, la vérité est qu’au moment d’écrire ces lignes, sa page officielle dépasse déjà les 9000 abonnés, qui, espère le histrion, vivent avec respect dans son espace: