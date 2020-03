Igor Legarreta lance son deuxième long métrage, ‘Ilargi Guztiak. Toutes les lunes

Lundi 17 février dernier, le tournage du film a commencé dans la ville gipuzkoenne de Mutriku «Ilargi Guztiak. Toutes les lunes, une histoire fantastique sur le voyage à la lumière entrepris par une orpheline pour récupérer sa mort prise par une mystérieuse femme qui lui fait le cadeau le plus extraordinaire: l’immortalité en échange de sa compagnie.

Le deuxième long métrage du cinéaste basque Igor Legarreta (“ Quand tu arrêtes de m’aimer ”) sera entièrement tourné en basque et pendant sept semaines dans différents lieux à Guipzcoa (Mutriku, Gaintza, Zizurkil), Vizcaya (Orozko) et Navarra (Erratzu, Urbasa, Aldatz et réservoirs de Leurtza).

Écrit par le scénariste Jon Sagal («Forest of Shadows», «The Room»), «Ilargi Guztiak. Toutes les lunes Il a un casting dirigé par Haizea Carneros, 12 ans, dans son premier travail d’interprétation. Il est accompagné de Josean Bengoetxea, Itziar Ituo, Lier Quesada, Zorion Eguileor et Elena Uriz.

L’équipe technique du film est composée de certains des professionnels les plus reconnus de l’industrie cinématographique actuelle. Quatre lauréats d’un prix Goya pour la répétition de «Handia»: Laurent Dufreche dans l’assemblage, Mikel Serrano dans la direction artistique, Pascal Gaigne en musique et Mariano Garca dans les effets spéciaux.

De plus, Imanol Nabea («Quand tu arrêtes de m’aimer») est le directeur de la photographie; Alazne Ameztoy (Prix Goya pour «The Infinite Trench») est responsable du son; Leire Orella («Fe de etarras»), figurine; Lola Lpez et Itziar Arrieta (lauréats d’un Goya pour «l’orphelinat»), chefs du maquillage et de la coiffure; et Juanma Nogales et Ana Rubio («Tant que la guerre dure») responsables des effets visuels.

«Ilargi Guztiak. Toutes les lunes Il s’agit d’une production d’Arcadia Motion Pictures, Kowalski Films, Pris & Batty Films et Ilargia Films en coproduction avec Noodles Production (France). Il a la participation de EiTB et RTVE et le financement de l’ICAA, du gouvernement basque et du conseil provincial de Gipuzkoa. Filmax est responsable de la distribution en Espagne et des ventes internationales.

Son synopsis officiel est le suivant:

Pendant les affres de la dernière guerre carliste, une fille est sauvée d’un orphelinat par une mystérieuse femme qui vit au fond de la forêt. Fortement blessée, et se sentant au bord de la mort, la petite croit qu’elle voit en elle un ange venu la chercher pour l’emmener au Ciel. Il ne faut pas longtemps pour découvrir, à l’aube du nouveau jour, que cet étrange être a fait don de sa vie. éternel en échange de sa compagnie.

Dans sa nouvelle condition, il devra “vivre” le douloureux passage du temps enfermé dans son enfance, et compter d’innombrables lunes jusqu’à ce qu’il rencontre Cndido, un homme humble qui l’accueillera dans sa maison comme s’il était sa propre fille, et avec Celui qui a commencé son voyage contre sa nouvelle nature et le rêve de retrouver sa vie ravie.

Un voyage de pointe vers la lumière

Dans «Ilargi Guztiak. Toutes les lunes Le protagoniste est une fille de douze ans. Une fille coincée entre deux mondes. Une fille qui croit à embrasser la vie éternelle – le cadeau définitif que la religion promet – et qui finit par découvrir que ce cadeau empoisonné n’est que la plus cruelle des convictions.

Et, comme le dit le réalisateur du film, c’est, “essentiellement, l’histoire d’une phrase. La phrase de vivre pour toujours. Quelque chose qui, par définition, implique de ne pas vivre”.

Igor Legarreta définit «Ilargi Guztiak. Toutes les lunes comme “un voyage de pointe vers la lumière. Un voyage du seuil de la mort, où la douleur à la perte nourrit l’espoir d’une vie meilleure, à la clarté renouvelée du jour et à l’hypothèse que l’éternité, d’exister, est dans le présent. Et que la chose la plus importante à propos de la mort, précisément, c’est la vie. “