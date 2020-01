Il a été confirmé que The Witcher aura un spin-off en anime

Il ne fait aucun doute que The Witcher Cela allait devenir un succès. Après son lancement, sa deuxième saison a été confirmée et il a maintenant été révélé qu’ils feront un spin-off en anime.

Cela fait un peu plus d’un mois depuis sa sortie The Witcher, l’un des nouveaux succès de Netflix. La série, déjà renouvelée pour sa deuxième saison, a réussi à battre le record d’audience de la plateforme de streaming. Maintenant, il est confirmé qu’il aura un spin-off en version anime.

Étant donné le grand impact généré par la série avec Henry Cavillet la foi qu’il a Netflix dans ce projet, il n’est pas surprenant que de nouvelles fictions soient réalisées en son nom. De cette manière, The Witcher Il aura une nouvelle histoire d’anime qui fonctionnera comme un spin-off.

Les rumeurs sont vraies, une nouvelle histoire de Witcher est en préparation! Le film d’anime, The Witcher: Nightmare of the Wolf, nous ramènera à une nouvelle menace face au continent. Présenté par l’équipe Witcher @LHissrich et @BeauDeMayo, et Studio Mir le studio derrière Legend of Korra.

22 janvier 2020

