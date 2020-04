Il est temps de chasser – qui joue Jun-seok? Le bijou sud-coréen de Netflix est parfaitement exécuté – HITC

Time to Hunt est arrivé sur nos écrans grâce à Netflix, mais qui joue le rôle de Jun-seok?

Les cinémas sont peut-être fermés, mais heureusement, nous avons encore de nouveaux films à découvrir.

Pendant le verrouillage, beaucoup d’entre nous ont essayé de penser positivement et de remplir les heures supplémentaires de temps libre avec beaucoup de divertissements. Il a été l’occasion de revisiter d’anciens favoris et de présenter aux membres de nos ménages des joyaux cinématographiques qui accumulent de la poussière sur l’étagère depuis un peu trop longtemps.

D’un autre côté, c’est toujours bien de rester à jour avec les nouveaux titres. Bien sûr, Netflix s’est révélé d’une grande aide pour nous encourager à faire exactement cela, en dévoilant de nouveaux contenus à la fois au cinéma et à la télévision.

Récemment, ils nous ont invités à prendre Time to Hunt, réalisé par Sung-hyun Yoon.

Il a été présenté en première au 70e Festival international du film de Berlin au début de cette année et a reçu les éloges de la critique et du public pour son approche passionnante de la narration de l’âge. Le casting a également été célébré, alors prenons un moment pour en souligner un…

Il est temps de chasser: qui joue Jun-seok?

Dans Time to Hunt, le personnage de Jun-seok est joué Lee Jehoon.

L’acteur sud-coréen de 35 ans a commencé à jouer des projets indépendants et a rapidement commencé à apparaître dans des efforts plus traditionnels au cours de la dernière décennie.

Selon IMDb, il est apparu pour la première fois sur des écrans dans le film 2006 Marrying the Mafia III (il a joué Mart Employee).

Dans les années 2000, il est également apparu dans des courts métrages tels que Ah, Man (Hero), Just Friends? et le film dramatique d’horreur 2009 Be with Me (Se-Young).

En ce qui concerne les années 2010, il a lancé la décennie en décrochant un rôle dans la mini-série télévisée Three Sisters (Eun-Kuk Kim) et le film 2020 Bleak Night (Gi-Tae) de Sung-hyun Yoon, criminellement sous-estimé, qui raconte l’histoire des trois meilleurs des amis dont la vie a changé pour toujours. Il offre une grande exploration et confrontation des effets de l’intimidation.

Dans la foulée, il a joué dans des films tels que Finding Mr. Destiny (Woo-Hyung), The Front Line (Shin II-Young), Architecture 101 (Seung-min – Past), Ghost Sweepers (Suk-hyun), An Ethics Lesson (Jung-Hoon), My Paparotti (Jang-Ho), Tamjung Hong Gil-dong: Sarajin Ma-eul (Hong Gil-dong), Anarchist from Colony (Park Yeol) et 2017 I Can Speak (Park Min-jae).

Dans le domaine de la télévision, en revanche, les points forts incluent Where Stars Land (Lee Soo-yeon), Tomorrow with You (Yoo So-joon), Signal (Park Hae-yeong) et Secret Door (Lee Sun).

Suivez Lee Jehoon sur Instagram

Si vous êtes un fan du travail de Lee Jehoon dans Time to Hunt et que vous souhaitez rester à jour avec lui, cela vaut vraiment la peine de le suivre sur Instagram.

Vous pouvez le retrouver sur @leejehoon_official; il compte actuellement 165 000 abonnés.

Il y a une poignée de messages liés à Time to Hunt à regarder, ainsi que de nombreux autres clichés sympas. Nous espérons que vous avez apprécié le film!

Dans d’autres nouvelles, pouvez-vous répondre à cette énigme classique?