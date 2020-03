Il est temps de gouverner la Russie d’une manière différente. Première bande-annonce de «The Great»

Hulu a sorti la première bande-annonce de «Le grand», une série télévisée imaginée, créée, écrite et produite par le nominé aux Oscars Tony McNamara, scénariste, pas par hasard de «The Favorite».

Elle Fanning, Nicholas Hoult – déjà présents dans le casting de “ The Favorite ” – et Phoebe Fox star dans ce drame triste et comique sur l’ascension de Catherine la Grande, qui, de l’extérieur, est devenue la règle la plus ancienne de l’histoire de Russie.

Adam Godley, Gwilym Lee, Charity Wakefield, Douglas Hodge, Sacha Dhawan, Sebastian de Souza, Bayo Gbadamosi et Belinda Bromilow complètent le casting principal de cette production de médias du Civic Center en association avec MRC Television.

Producteurs exécutifs de «Le grand» ce sont Marian Macgowan, Josh Kesselman et Ron West de Thruline; Brittany Kahan Ward, Doug Mankoff et Andrew Spaulding d’Echo Lake; et Elle Fanning, Mark Winemaker et Matt Shakman.

La série sortira aux États-Unis le 15 mai, tandis qu’en Espagne elle sortira peu de temps après par Starzplay, le service de streaming premium de Starz qui la distribuera également au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Autriche, en France, Italie, Suisse, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg et Amérique latine.

“‘The Great’ a tout ce que Starzplay recherche: offrir à notre public mondial le contenu premium attendu de nous”, a déclaré Superna Kalle, EVP, Starz International Digital Networks. “Un écrivain primé, un casting de talents incroyables et, surtout, une histoire très divertissante qui nous offre à parts égales esprit et cœur. Nous sommes très fiers d’ajouter” The Great “à notre offre de contenu”, conclut-il.

