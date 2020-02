Il est temps de se battre dans un nouveau spot TV et un endroit calme, partie II

Être silencieux ne suffira pas à traverser cette fois dans A Quiet Place Part II, comme le soulignent une nouvelle affiche et un spot TV. Paramount Pictures a publié la nouvelle affiche et publicité pour le film, que vous pouvez consulter ci-dessous. La suite d’horreur est écrite et réalisée par John Krasinski et met en vedette Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe, Cillian Murphy et Djimon Hounsou; il ouvre le 20 mars.

Suite aux événements meurtriers à la maison, la famille Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) doit désormais faire face aux terreurs du monde extérieur alors qu’elle poursuit son combat pour sa survie en silence. Contraints de s’aventurer dans l’inconnu, ils réalisent rapidement que les créatures qui chassent par le son ne sont pas les seules menaces qui se cachent au-delà du chemin de sable.