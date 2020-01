Il était une fois à Hollywood: analyse du Steelbook Blu-Ray

Nous avons analysé le Blu-Ray dans une boîte en métal une fois dans Cinemascomics In Hollywood, le nouveau film de Quentin Tarantino

Dans Cinemascomics, nous avons analysé l’édition nationale dans Blu-Ray Steelbook of Il était une fois à Hollywood, la neuvième symphonie de Quentin Tarantino, qui met en vedette Leonardo DiCaprio, Brad Pitt et Margot Robbie comme protagonistes.

Le film Once Upon a Time In Hollywood est déjà en vente en magasin sur DVD, Blu-ray, 4K UHD et deux éditions limitées: Steelbook avec Blu-ray, cartes postales et livret et édition collector avec disques 4K UHD, Blu-ray , un disque vinyle de 45 tours, une affiche vintage et une copie exclusive du magazine MAD; ainsi qu’au format numérique. Le film est distribué en Espagne au format physique par Sony Pictures Home Entertainment. Les éditions Steelbook, qui raviront les collectionneurs, sont disponibles dans tous les points de vente jusqu’à épuisement des stocks.

Cadre Il était une fois à Hollywood

Le fascinant voyage à la Mecque du cinéma dans les années 60 a été nominé pour 10 Oscars (dans les catégories du meilleur film, du meilleur réalisateur pour Quentin Tarantino, du meilleur acteur principal pour Leonardo DiCaprio, du meilleur acteur dans un second rôle pour Brad Pitt, du meilleur scénario original pour Quentin Tarantino, meilleure photographie pour Robert Richardson, meilleure conception de production pour Barbara Ling et Nancy Haigh, meilleurs costumes pour Arianne Phillips, meilleur son pour Michael Minkler, Christian P. Minkler et Mark Ulano; et meilleurs effets sonores pour Wylie Stateman) , et lauréat de 3 Golden Globes de 5 nominations (Meilleur film comique ou musical, Meilleur acteur dans un second rôle pour Brad Pitt et Meilleur scénario pour Quentin Tarantino); ainsi que 10 nominations pour les prix BAFTA (y compris le meilleur film et le meilleur réalisateur), et d’autres statues ou nominations telles que le prix du New York Film Critics Circle pour le meilleur scénario, le National Board of Review (NBR) pour le meilleur réalisateur et meilleur second rôle, entrez dans le Top 10 des films de l’année pour l’American Film Institute (AFI), le Los Angeles Critics Association Award for Best Production Design, 4 statuettes at the Critics Choice Awards for Best Film, Meilleur scénario, meilleure direction artistique et meilleur second rôle, faites partie de la section officielle des longs métrages du Festival de Cannes, nominé pour le meilleur film par la Producers Guild (PGA), nominé pour le meilleur réalisateur par la Directors Guild of America ( DGA), 4 nominations de la Actors Guild (SAG), dont le meilleur second rôle et le meilleur acteur, le Chicago Critics Association Award du meilleur second rôle pour Brad Pitt) et le pré Mine aux Satellite Awards du meilleur film de comédie (7 nominations).

Cadre Il était une fois à Hollywood

Il était une fois dans … Hollywood Il a été écrit et réalisé par Quentin Tarantino (Django Unchained). Il est produit par David Heyman, Shannon McIntosh et Quentin Tarantino, tandis que Georgia Kacandes, Yu Dong et Jeffrey Chan apparaissent en tant que producteurs exécutifs. Compte dans son casting avec Leonardo DiCaprio (Le Loup de Wall Street), Brad Pitt (Ad Astra), Margot Robbie (Birds of Prey), Emile Hirsch (L’autopsie de Jane Doe), Margaret Qualley (The Leftovers), Al Pacino ( Les Irlandais), Kurt Russell (Guardians of the Galaxy Vol.2), Bruce Dern (The Hateful Eight), Timothy Olyphant (Santa Clarita Diet), Dakota Fanning (Ocean’s 8), Damian Lewis (Billions), Luke Perry (Riverdale) , Michael Madsen (Sin City), Zoe Bell (Oblivion) ​​et Scoot McNairy (True Detective), entre autres.

Synopsis

Dans le film, nous avons visité la ville de Los Angeles en 1969, où tout change, lorsque la star de cinéma Rick Dalton (DiCaprio) et son double Cliff Booth (Pitt) ont fait leur chemin dans une industrie qu’ils reconnaissent à peine. La vie de Dalton est complètement liée à Hollywood, et il est un voisin de la jeune et prometteuse actrice et mannequin Sharon Tate (Robbie) qui vient d’épouser le prestigieux réalisateur Roman Polanski.

Il était une fois à Hollywood Il est présenté dans sa version Blu-Ray Steelbook pleine d’extras et de contenu collector supplémentaire sous la forme d’un livret et de cartes postales, que nous avons analysé pour les lecteurs Cinemascomics. L’analyse du Steelbook Blu-Ray est totalement exempte de spoilers, au cas où vous n’auriez pas encore eu l’occasion de le voir et souhaitez savoir quels extras il contient.

Données techniques:

DVD:

Audio en espagnol, anglais, allemand et français Dolby Digital 5.1; description du service audio en français

Dolby Surround

Sous-titres en espagnol, anglais, allemand, arabe, néerlandais et turc.

Film en définition standard, écran 16 × 9 (2,39).

BLU-RAY:

Audio en espagnol et en anglais DTS-HD MA 5.1; Russe et ukrainien Dolby Digital 5.1.

Sous-titres en espagnol, anglais, azerbaïdjanais, danois, estonien, finnois, flamand, kazakh, letton, lituanien, norvégien, russe, suédois et

Ukrainien

Film haute définition sur grand écran (2,39: 1).

4K UHD:

Audio en espagnol, allemand et français DTS-HD MA 5.1; Anglais DTS-HD MA 7.1; service de

description audio en anglais et en français Dolby Digital 5.1.

Sous-titres en espagnol, anglais, anglais pour les sourds, allemand, arabe, danois, finnois, français, néerlandais, norvégien, suédois et turc.

Film ultra haute définition sur grand écran (2,39: 1).

Le film a une durée approximative de 161 minutes et est considéré comme non recommandé pour les enfants de moins de 16 ans.

Bande-annonce:

Scène ajoutée (25 minutes).

La lettre d’amour de Quentin Tarantino à Hollywood (5 minutes):

Quentin Tarantino rend hommage à Il était une fois à Hollywood à Los Angeles, à l’époque, à l’industrie hollywoodienne et aux acteurs qui les ont précédés, explique Brad Pitt, qui fait face à Cliff Booth. Ainsi, il est fascinant qu’il ait choisi l’année 1969, car c’était l’année de la transition entre le Hollywood classique et la naissance du nouveau.

À son tour, Tarantino lui-même dit qu’il a la chance de se rappeler à quoi ressemblait la ville quand il avait 7 ans, étant donné que c’est une ville aussi grande et aussi emblématique qu’Hollywood et qu’il est incroyable de pouvoir la recréer. Mais il se souvient également de la musique qui a été entendue à la radio, la KHJ. Principalement, le réalisateur était intéressé par le fait que quiconque avait vécu à cette époque (et qui était en dehors de son cercle de confiance), ait lu le scénario et lui ait dit s’il avait réussi ou non.

Bob Richardson – Pour l’amour du cinéma (5 minutes):

Quentin Tarantino avoue que lorsqu’il a terminé le script, il ne voulait pas commencer immédiatement, il voulait d’abord le montrer à quelques personnes pour obtenir son opinion, et l’un d’eux était Robert Richardson, directeur de la photographie du film. Et il aime travailler avec Tarantino, car il roule avec du ruban adhésif et non en numérique.

Robert Richardson commente qu’ils ont tourné en 35 mm, 70 mm, avec Super 8 et 16 mm en noir et blanc; ainsi que raconte les difficultés de la prise de vue en extérieur et que la plupart des prises de vue se sont déroulées dans la journée, en raison de complications d’éclairage.

Il était une fois à Hollywood Workshop Talks – 1969 Cars (6 minutes):

Pour Brad Pitt, les voitures sont la convergence de tous les films de Quentin Tarantino. Pour le tournage, ils avaient Steven Butcher, le coordinateur automobile du film à Los Angeles, qui était à la recherche des voitures principales et des véhicules de fond.

Pour le tournage, ils ont construit deux Karman Ghias, un pour le spécialiste et un pour la conduite normale, bien qu’ils disent que Brad Pitt préférait conduire avec le spécialiste, car c’était plus facile à manipuler. En ce qui concerne la voiture de Rick Dalton, c’est une Cadillac de 66, qui est déjà sortie chez Reservoir Dogs.

Pour la voiture de Roman Polanski, Tarantino a opté pour MG, car cela semblait plus que les années 1930. Ils ont également parlé à Porsche et la société leur a laissé 3 voitures pour le film, à utiliser par Steve McQueen, Jay Sebring et Sharon Tate De plus, la voiture de Tex Watson était une Ford Galaxie de 59 ans; où ils ont trouvé l’authentique dans une collection privée, mais ils pensaient que cela donnerait des frissons que les acteurs conduiraient la vraie voiture dans laquelle les meurtres ont été commis, alors ils ont fait une réplique exacte en utilisant un autre modèle, après avoir pris des photos de l’original.

D’autre part, il raconte également comment ils ont loué le camion authentique qui apparaît dans l’épisode de la série F.B.I., dans lequel le personnage Rick Dalton agit; En plus de recevoir une multitude de camions de livraison que l’on voit en arrière-plan dans les scènes à travers les rues des anges, décorées de logos d’entreprises de l’époque.

Restauration d’Hollywood – Production Design (9 minutes):

Quentin Tarantino a toujours aimé les films de Los Angeles lorsqu’ils tentent de recréer leur passé. Ils ont embauché Barbara Ling en tant que conceptrice de production pour son travail sur The Doors. Ainsi, le casting parle du grand travail de Barbara, Quentin et du reste de l’équipe au moment de recréer le Hollywood de 1969, en particulier des rues emblématiques telles que Hollywood Boulevard, qui l’a fermé pour le tournage sur quatre blocs, et a remplacé le signes par d’autres de l’époque.

Ainsi, il a fallu des mois pour tout planifier et repenser les rues pour recréer 1969 sur les panneaux, les vitrines, les véhicules et les passants. _Même, c’était l’idée du cinéaste que chaque affiche de chaque chapiteau de chaque cinéma indique le film exact et réel qui a été projeté dans ce cinéma à ce moment historique. Ils expliquent également que Westwood a donné un peu plus de guerre que Hollywood Boulevard. Même, Starbucks a accepté de retirer leurs auvents pour mettre un autre ensemble et fermer tout en roulant dans la rue. Ainsi, tout a été fait à la main, sans remplacement numérique en post-production.

D’autre part, pour recréer la série Bounty Law, ils ont utilisé le Melody Ranch, qui est une vieille ville occidentale. Alors que le ranch de Spahn a été recréé dans un endroit proche du vrai, où des films occidentaux ont également été tournés dans les années 40 et 50, mais qui n’avaient pas été un plateau de cinéma ou de télévision depuis de nombreuses années.

La mode de 1969 (7 minutes):

La créatrice de costumes Arianne Phillips a fait un travail incroyable, selon Margot Robbie. Et, selon elle, la meilleure chose à propos de son travail est qu’elle peut créer le personnage avec le réalisateur et l’interprète. Ainsi, il raconte comment il a expérimenté les rôles de Rick et Cliff, tandis qu’avec Sharon Tate, il était fidèle aux vêtements que l’actrice portait, recréant certains de ses vêtements les plus emblématiques et les plus mémorables.

Même la sœur de Sharon, Debra Tate, a aidé la créatrice de costumes en montrant ses vêtements que portait sa sœur, tandis que Margot Robbie lui a raconté des histoires et des anecdotes sur sa défunte sœur. Ainsi, ils expliquent également que l’actrice a pu en plusieurs scènes quelques boucles d’oreilles et bagues ayant appartenu à l’authentique Sharon Tate.

Cartes postales:

Collection de 5 cartes postales, une avec la couverture du film et 4 avec la reconstitution des affiches des films que le personnage de Leonardo DiCaprio, l’acteur Rick Dalton, a tourné en Italie.

Livret:

Livret de 25 pages, avec des notes du réalisateur, explication de la montée du protagoniste, images et description d’autres personnages tels que Cliff Booth, photos des coulisses pendant le tournage, compilation des thèmes musicaux entendus pendant le film, images des soirées du Hollywood de l’époque, recréation des publicités des années 60 et des photos de casting caractérisées comme leurs personnages.

Enfin, nous espérons que vous apprécierez l’achat de Il était une fois à Hollywood, désormais disponible à emporter sur DVD, Blu-ray, 4K UHD et deux éditions spéciales limitées: Steelbook avec Blu-ray, cartes postales et livret et une édition collector avec disques 4K UHD, Blu-ray, un disque vinyle de 45 pouces rpm, une affiche vintage et une copie exclusive du magazine MAD; ainsi qu’en format numérique; et donc vous pouvez le voir autant de fois que vous le souhaitez, à la fois dans sa version originale et doublée en espagnol.

