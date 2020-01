Il était une fois dans la théorie d’Hollywood: Django Unchained Inspired Bounty Law

Il était une fois à Hollywood pourrait avoir un lien avec l’une des œuvres précédentes de Quentin Tarantino: Django Unchained. L’univers cinématographique de Tarantino ne cesse de s’étendre, et le dernier ajout est le drame comique Once Upon a Time in Hollywood, une narration de certains des événements des années 1960 qui ont marqué Hollywood. Le film suit l’acteur Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) et son ami et cascadeur Cliff Booth (Brad Pitt) alors qu’ils luttent pour rester actifs et pertinents au cours des dernières années de l’âge d’or d’Hollywood. L’histoire de Dalton est intimement liée à celle de Sharon Tate (Margot Robbie), l’étoile montante de la décennie.

Tous les films de Tarantino (y compris certains qui ont été écrits et / ou produits par lui mais non réalisés) font partie du même univers, qui est divisé en deux niveaux. Le premier est appelé «l’univers réel que réel», qui sont tous ces films qui se déroulent dans le «monde réel», comme Inglourious Basterds et Pulp Fiction; le second est «l’univers du film», qui abrite tous ces films que les personnages de la «vraie vie» regardent, comme Kill Bill et From Dusk Till Dawn. Comme il était une fois à Hollywood suit le style d’Inglourious Basterds en proposant des versions alternatives de l’histoire, il appartient au premier niveau.

En tant que tel, Once Upon a Time in Hollywood aurait pu s’inspirer de ces films du même niveau qui l’ont précédé (dans cet univers, bien sûr. Pas avant la date de sortie), et il aurait pu le faire via l’émission de télévision fictive Bounty Law, qui présente quelques similitudes avec Django Unchained.

Dans Once Upon a Time in Hollywood, les téléspectateurs ont été rapidement présentés à Rick Dalton et à son travail dans la série télévisée occidentale Bounty Law, où il a joué Jake Cahill. Tarantino s’est inspiré d’inspections de la vie réelle comme Wanted Dead or Alive et Gunsmoke, mais l’un de ses films précédents aurait également pu jouer un rôle dans la création de Bounty Law. L’ensemble est celui de la ville de Django Unchained où le Dr Schultz (Christoph Waltz) invite Django (Jamie Foxx) à travailler avec lui, mais en accordant une attention particulière au spectacle, il y a plus de similitudes entre les deux.

Le Dr Schultz était un dentiste allemand devenu chasseur de primes qui détestait l’esclavage et comment les esclaves étaient traités et même tués.C’est pourquoi il a également libéré Django et d’autres esclaves et l’a aidé à retrouver sa femme. Ensemble, Schultz et Django ont tué de nombreux criminels et collecté de nombreuses primes avant d’aller de l’avant avec leur plan de libérer l’épouse de Django, Broomhilda. Bounty Law, comme le titre l’indique, se concentre sur un chasseur de primes, et le détail de l’ensemble étant le même que Django Unchained pourrait indiquer que la série s’inspire des histoires racontées sur la carrière de Django et Schultz en tant que chasseurs de primes.

Étant donné que les deux films font partie du “monde réel plus réel”, il n’est pas hors de la possibilité qu’ils aient une connexion réelle dans l’univers. Certains films de Tarantino sont liés par des personnages (comme les frères Vega, par exemple), mais le lien entre Il était une fois à Hollywood et Django Unchained pourrait être différent (et plus amusant) – en plus d’avoir tous les deux Leonardo DiCaprio, bien sûr.

