Il était une fois dans les 5 moments les plus drôles (et 5 les plus choquants) d’Hollywood

Il était une fois à Hollywood de Quentin Tarantino était un genre de film différent pour l’auteur-réalisateur. Il ne s’appuyait pas sur les conventions des films de genre existants. En fait, alors que l’histoire d’un acteur délavé criblé d’insécurités qui jouait autrefois un cow-boy dur comme des ongles dans une série télévisée western, c’était une sorte de déconstruction de l’œuvre de genre passée de Tarantino.

À tout le moins, c’était une déconstruction du mythe des stars de cinéma environnantes. Mais il y avait encore beaucoup de comédie noire de Tarantino et de violence stylisée. Voici donc les moments les plus drôles et les plus choquants de Il était une fois dans Hollywood.

10 Le plus drôle: la panne de Rick dans sa bande-annonce

Leonardo DiCaprio a improvisé toute cette scène. Il a apporté l’idée à Quentin Tarantino sur le plateau. Initialement, le tir Lancer de Rick Dalton allait se dérouler sans accroc. DiCaprio a seulement suggéré que Rick devrait commencer à effacer ses répliques pour pouvoir rester dans le personnage et jouer la scène comme Rick le ferait, pas comment il le ferait.

Cela les a amenés à concevoir la rupture de Rick dans sa remorque, une scène que Tarantino a comparée à Taxi Driver. L’effondrement de Rick est une scène hystérique, mais il y a un drame sous-jacent dans Rick refusant d’accepter que ses meilleurs jours soient derrière lui. C’est une peur à laquelle nous pouvons tous nous identifier.

9 Plus choquant: George Spahn est profondément endormi dans son lit

De la Tarte Pop scellant le destin de Vincent Vega aux balles déchirant le parquet d’une ferme laitière française, nous nous attendons à ce qu’une longue scène relativement calme et relativement calme dans un film de Tarantino se termine par quelque chose d’horrible. Dans Il était une fois à Hollywood, quand Cliff arrive à Spahn Ranch et trouve un groupe de hippies effrayants qui y vivent, il soupçonne un acte criminel.

Ils se tiennent entre Cliff et George Spahn, le propriétaire du ranch et un vieil ami à lui, et refusent de le laisser entrer dans la chambre de George, affirmant qu’il dort. Quand ils l’ont finalement laissé entrer, Cliff s’approche prudemment de la chambre de George et, à sa grande surprise (et celle du public), tout ce que les hippies ont dit est vrai. George est profondément endormi.

8 Plus drôle: Cliff combat Bruce Lee

Cliff glousse quand Bruce Lee prétend qu’il pourrait battre Cassius Clay dans un combat. Lee est offensé par la dérision de Cliff et ils entrent dans une confrontation qui mène à un match de sparring au meilleur des trois. Au premier combat, Lee prend un départ en courant, saute et frappe Cliff dans la poitrine, le jetant au sol. Cliff complimente le coup de pied, puis lui demande de réessayer.

La prochaine fois que Lee va donner un coup de pied à Cliff, Cliff attrape sa jambe et le claque sur le côté d’une voiture à proximité, bosselant la porte. Le combat est interrompu lorsque la femme de Randy, Janet Miller, qui ne voulait même pas embaucher Cliff en premier lieu, s’oppose à ce que Cliff prenne la tête de la série et révèle également que c’est sa voiture.

7 Plus choquant: Cliff frappe Clem jusqu’à ce qu’il remplace son pneu

Après que nous nous attendions à une violente confrontation dans la chambre de George Spahn et que cela se soit avéré être une situation inoffensive, Tarantino nous a quand même donné la violence que nous attendions avec impatience. Lorsqu’il revient à la voiture de Rick, Cliff constate que l’un des pneus a été coupé. Il identifie le coupable, Steve «Clem» Grogan, et lui dit: «Si quelque chose devait arriver à la voiture de mon patron, eh bien, j’aurais des ennuis. Heureusement pour vous, il en a un de rechange. Répare le.”

Initialement, Clem refuse de remplacer le pneu. Donc, Cliff le frappe au visage, le prend par les cheveux, le frappe à nouveau au visage et répète le processus jusqu’à ce qu’il le fasse.

6 Plus drôle: la conversation de Rick avec Trudi Fraser sur le tournage de Lancer

Sur le plateau de Lancer, alors qu’il attend pour tourner ses scènes, Rick rencontre un enfant acteur précoce nommé Trudi Fraser. Bien qu’elle n’ait que huit ans, elle est plus mature que Rick, a une compréhension plus forte du métier d’acteur (lui donnant une leçon sur les vertus du jeu de méthode) et a plus de goûts littéraires, lisant une biographie de Walt Disney pendant que Rick lit un roman occidental de pâte.

Trudi est également plus stable émotionnellement que Rick. Alors qu’il se met à pleurer, décrivant le protagoniste de son livre, Trudi vient le réconforter. Julia Butters a joué la scène (et toutes ses scènes suivantes) de façon incroyable.

5 Plus choquant: Cliff flirte avec Pussycat

Brad Pitt est l’un des hommes les plus aimés du monde du cinéma depuis le milieu des années 90. Donc, c’était un peu choquant de le voir jouer un prédateur sexuel limite dans Once Upon a Time à Hollywood. Après avoir ramassé Pussycat et lui avoir proposé de la conduire à Spahn Ranch, il flirte avec elle, malgré le fait qu’il soit un homme d’âge moyen et qu’elle soit alarmante de jeunesse.

Elle l’installe, mais Cliff l’accepte. Il refuse de la laisser effectuer des actes sexuels sur lui sans voir une pièce d’identité. confirmant qu’elle a plus de 18 ans, mais le fait que ce soit le seul barrage routier est assez inquiétant.

4 Plus drôle: Rick affronte les «f ****** hippies»

Lorsque Rick sort de sa maison dans son peignoir, un mélangeur plein de margaritas à la main, pour dire aux hippies qui viennent de s’arrêter pour sortir leur «mécanique ******» de sa rue, il change par inadvertance le cours de (histoire alternative. Il suppose qu’ils sont venus sur sa route pour fumer du pot dans un endroit isolé, mais ils sont en fait arrivés à la maison de Sharon Tate – la maison à côté de Rick – en prévision de tuer tout le monde à l’intérieur.

La diatribe de Rick dans son peignoir, alors qu’il continue de sortir la margarita de son mélangeur, oblige les meurtriers de la famille Manson à changer leurs plans et à cibler la star de Bounty Law.

3 Plus choquant: “Le mec a tué sa f ****** femme!”

En 1969, des années après que Bounty Law a cessé ses activités, Cliff Booth a du mal à trouver du travail en tant que cascadeur. Lorsque Rick Dalton demande à son collègue Randy Miller de donner un emploi à Cliff, nous découvrons pourquoi. Randy ne «creuse pas l’ambiance qu’il apporte sur un plateau», alors il refuse d’embaucher Cliff (au début). Rick demande s’il y a une sorte de boeuf entre Cliff et Randy, et Randy répond simplement: “Le mec a tué sa f ****** femme!”

Une séquence de flashback ambigu suggère que, oui, Cliff a tué sa femme, mais il peut s’agir d’un accident. Il tenait un fusil à harpon, elle le harcelait et, en quelque sorte, elle est morte. C’est tout ce que nous savons avec certitude. Cela donne à Cliff une mystique inquiétante.

2 Plus drôle: “Non, c’était plus bête que ça.”

Lorsque les assassins de la famille Manson affrontent Cliff Booth dans Once Upon a Time in Hollywood, ils sont surpris de sa nonchalance. Il vient de fumer une cigarette à l’acide et, à leur insu, il a un tour à quatre pattes dans sa manche.

Lorsque Cliff reconnaît Tex parmi les hippies qu’il a rencontrés au Spahn Ranch, il dit: “Tu étais sur un cheval.” Tex dit: “Ouais.” “Euh … Tu es …?” “Je suis le diable, et je suis ici pour faire les affaires du diable. »Cliff craque,« Non, c’était plus bête que ça. Quelque chose comme … Rex. »Lorsque l’un des autres hippies dit:« Dieu, tire-le, Tex !, »Cliff se souvient de son nom:« Tex! »

1 Le plus choquant: Brandy mauls Tex

Quelques secondes après avoir plaisanté avec Tex sur son nom alors que Tex le tenait sous la menace d’une arme à feu, Cliff aggrave la situation de manière drastique. Il claque sa langue, ce qui alerte Brandy du danger, et Brandy saute du canapé et maul Tex.

Étant donné que ces personnes sont basées sur des meurtriers réels qui ont tué une femme enceinte et ses amis cette nuit, l’attaque de Brandy est la dernière de la longue lignée de fantasmes de vengeance cinématographique de Quentin Tarantino, après que des soldats juifs ont tué Hitler et Django a tué des centaines d’esclavagistes blancs. . En ce sens, il y a quelque chose de terriblement satisfaisant dans Once Upon a Time dans la finale sanglante d’Hollywood.

