Il faudra beaucoup de temps pour un nouveau film Avengers

Selon Sebastian Stan, l’acteur qui joue Bucky Barnes / Winter Soldier, il faudra beaucoup de temps pour voir un nouveau film Avengers.

Les héros de Marvel Ils ont beaucoup d’aventures en solo, mais sans aucun doute les meilleures histoires sont quand elles se réunissent dans un film Avengers. Mais après avoir terminé Thanos, ils ont fermé une étape importante et il n’a pas l’intention de les réunir tous.

Après que Avengers: Fin de partie (2019) Nous avons vu la nouvelle aventure de Spider-Man et le film solo de Black Widow, The Eternals, Doctor Strange 2, Thor 4, Shang-Chi arriveront bientôt et ils prévoient de nouvelles livraisons comme Captain Marvel 2, Black Panther 2 ou Lame. Sans oublier qu’ils veulent donner beaucoup d’importance à des séries comme The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision ou Loki. Mais pour l’instant, rien d’un nouveau film Avengers.

Sebastian Stan a déclaré dans une récente interview qu’il ne pensait pas que les plus grands héros de Marvel se réuniraient de si tôt.

“Oh, je ne sais rien,” commença-t-il. “Tu sais que je n’en sais rien. Tu sais, je suis juste … je suis juste un homme. Nous devons résoudre quelques autres missions avant même d’y arriver. Je dois traiter avec cette autre personne. C’était agréable d’avoir une pause avec lui. Ça fait plaisir d’avoir un peu de silence dans cette quarantaine sans Anthony Mackie (Falcon). Mais nous devons comprendre quelques aventures ensemble avant d’obtenir un nouveau film Avengers. Il faudra beaucoup de temps avant que j’y revienne. “

On a également demandé à l’acteur ce qu’il pensait de jouer dans le plus grand film de tous les temps, et Sebastian Stan a admis qu’il se sentait toujours perplexe face à la réaction des fans à l’univers cinématographique Marvel.

“Je veux dire, c’est juste sauvage. Vous n’y pensez même pas. Même après avoir dépassé Titanic. J’ai vu Titanic dans les théâtres trop de fois pour compter … C’est fou parce que c’était un travail de 10 ans pour faire ce film. Les gens sont venus le soutenir en vous montrant qu’ils avaient l’impression d’avoir grandi avec les films. “

Qui seront les stars d’un nouveau film Avengers? Sans Captain America, Black Widow, Iron Man, Thor et avec Hulk à moitié blessé, il faudra trouver une nouvelle équipe de super-héros. Probablement dirigé par Black Panther, Captain Marvel, Doctor Strange, Spider-Man, The Winter Soldier, Falcon (nouveau Captain America), Vision et Scarlet Witch.