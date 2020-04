Il n’y a pas de fin qui n’a jamais cessé: première bande-annonce de «L’été nous vivons»

Des nécrologies mystérieuses arrivent aux mains d’un jeune journaliste. Toujours non signé. Toujours dédié à un certain Luca. En eux, vous pouvez voir une histoire d’amour, d’amitié et de trahison qui s’est produite sur les routes de Jerez au cours de l’été 1958. Un amour immortel dont les protagonistes, malgré le fait que quarante ans se sont écoulés, ne veulent pas oublier. Il y a des moments qui durent toute une vie.

Le cinéaste Carlos Sedes («Instinto») a été chargé de diriger »L’été où nous vivons», une super-production espagnole qui raconte l’histoire d’un triangle amoureux formé par Javier Rey (« Mensonges »), Blanca Surez (« Le bar ») et Pablo Molinero (« La peste »). Une histoire d’amour inspirée d’événements réels qui, racontée en deux temps, nous emmènera à Jerez dans les années 1950 comme scène principale, faisant un voyage à travers son histoire, sa culture, ses caves et ses vignobles.

Carlos Cuevas, Guiomar Puerta, Mara Pedraza, Moreno Borja, Adelfa Calvo, Manuel Morn et Joaqun Nuez complètent le casting principal de ce film, dont le scénario a été écrit par Ramn Campos, Gema R. Neira, Salvador S. Molina, Javier Chacrtegui et David Orea en tant que scénaristes.

Produit par M. Fields and Friends, Atresmedia Cine, Warner Bros Entertainment Espaa, Bamb Producciones, La Claqueta et 4 CATS, il présente Ramn Campos, Gema R. Neira, Salvador S. Molina, Javier Chacrtegui et David Orea, la première de ‘L’été où nous vivons‘est annoncé pour le 6 novembre prochain.

