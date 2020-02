Il n’y a pas de Supergirl ou de Batwoman cette semaine – Voici pourquoi

Malheureusement pour les fans d’Arrowverse, il n’y a pas de nouveaux épisodes de Batwoman ou Super Girl ce dimanche – ou le week-end prochain, soit – avec les deux spectacles devraient revenir Dimanche 16 février. Il y a deux raisons principales pour lesquelles la série populaire prend une pause si peu de temps après son retour après la conclusion de Crisis on Infinite Earths: la diffusion du Super Bowl et la nécessité de suivre le rythme des autres émissions de super-héros CW.

Batwoman et Supergirl ont commencé à diffuser de nouveaux épisodes immédiatement après la diffusion des deux derniers épisodes de Crisis on Infinite Earths. En revanche, la plupart des autres séries Arrowverse étaient sur un calendrier échelonné. Legends of Tomorrow n’a commencé sa dernière saison qu’en janvier 2020, son premier épisode de la saison 5 étant le dernier chapitre de Crisis on Infinite Earths. Il a ensuite été interrompu pendant une semaine après la diffusion d’un deuxième nouvel épisode, afin qu’Arrow puisse avoir un mardi soir entier consacré à sa finale de la série et un spécial sur l’histoire de la série.

Connexes: les plus grandes questions après la finale de la série Arrow

Le Flash ne revenant de son interruption hivernale que le 4 février, cela a laissé Supergirl et Batwoman plusieurs épisodes avant le reste des émissions d’Arrowverse, qui essaient généralement de garder leur décompte d’épisodes assez rapprochés pour des croisements. Cela peut être devenu plus important que jamais dans Arrowverse après la crise, où tous les spectacles de super-héros de CW se déroulent sur Earth-Prime. En prenant une pause de deux semaines, Batwoman et Supergirl peuvent donner à The Flash une chance de les rattraper. Lorsque les émissions reviendront dans la semaine du 16 février, les trois séries diffuseront le 12e épisode de leurs saisons en cours. Les émissions de CW prennent également des pauses fréquentes afin d’assurer la diffusion de leurs finales lors des balayages de Nielsen en mai, lorsque les cotes sont examinées de plus près et que les émissions doivent donc avoir beaucoup de téléspectateurs à l’écoute.

Une autre raison de cette interruption est que Batwoman et Supergirl n’ont pas de nouveaux épisodes diffusés en face du Super Bowl LIV. Le championnat de football américain est l’un des plus grands événements sportifs au monde et attire chaque année des millions de téléspectateurs. Même les personnes qui ne sont pas des amateurs de sport se connectent généralement, car de nombreuses bandes-annonces de films tant attendues sont affichées pendant les pauses publicitaires et au moins un musicien de classe mondiale est recruté pour se produire pendant le spectacle de mi-temps du Super Bowl. Le spectacle de la mi-temps de cette année devrait présenter Jennifer Lopez et Shakira.

Compte tenu de cela, les grands réseaux ont généralement tendance à programmer des rediffusions d’émissions populaires ou d’autres programmes qu’ils ne s’attendent pas à bien faire directement en face du Super Bowl. Compte tenu de cela, il est logique alors que The CW choisisse d’éviter de forcer les fans de Super Girl et Batwoman de choisir entre de nouveaux épisodes et un événement culturel majeur, même en ces jours où la vidéo en streaming et le DVR peuvent permettre aux fans d’enregistrer les émissions et de les regarder plus tard. Quoi qu’il en soit, les fans n’auront pas à attendre longtemps, car Batwoman et Supergirl reviendront le dimanche 16 février 2020.

Plus: La crise sur les terres infinies a fait la même erreur que Avengers: Infinity War