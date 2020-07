Il pourrait y avoir une retombée du Bureau axée sur Stanley Hudson

L’acteur Leslie David Baker, connu pour jouer Stanley Hudson dans la série populaire The Office, prévoit une sorte de spin-off du même concentré sur son personnage, alors il a commencé une campagne de financement pour le projet.

Bien que l’acteur ne mentionne directement la série à aucun moment, il s’agit sans aucun doute d’une continuation secrète de l’histoire de son personnage bien-aimé. La série s’intitulerait Oncle Sam: Out of Retirement et l’acteur a rendu publique l’annonce du projet mercredi 1er juin, via une vidéo publiée sur son compte Instagram. Dans cette annonce, Baker a également informé que pour le réaliser, il lancerait une campagne Kickstarter pour financer son idée. Cette campagne a débuté le jeudi 2 juillet dernier.

De même, il a partagé un bref résumé de ce que serait cette nouvelle série.

« Après plusieurs années de vie à la retraite relativement calme, l’oncle Stan reçoit un appel urgent à l’aide de son neveu préféré, Lucky: un veuf récent avec deux jeunes enfants et un réparateur de motos / fleuriste à Los Angeles. . Bientôt, l’oncle Stan donne tout le soutien et les conseils qu’il a à offrir dans sa nouvelle maison en Californie. »

Et une fois la campagne lancée ce jeudi, l’acteur a quand même partagé une vidéo de lui-même dans le personnage de l’oncle Stan donnant un petit aperçu de ce que serait la série.

Leslie David Baker a joué Stanley Hudson pendant les neuf saisons de The Office de 2005 à 2013. À la fin de la série, Stanley s’était retiré en Floride, mais était revenu à Scranton pour la première du documentaire sur Dunder Mifflin.

La campagne de financement pour Oncle Sam: Out of Retirement se termine le 1er août, vous devrez donc attendre de voir si le projet deviendra réalité.

