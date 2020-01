Il y a des gens qui valent la peine d’être sauvés. De nouvelles avancées de ‘A quiet place 2’

Après les événements fatals de la première partie, la famille Abbé doit faire face aux dangers du monde extérieur tout en combattant silencieusement pour survivre. Contraints de s’aventurer dans l’inconnu, ils se rendent vite compte que les créatures qui chassent le son ne sont pas la seule menace qui se cache au-delà du chemin de sable …

Paramount Pictures a publié deux nouvelles avancées de ‘Un endroit calme 2“, la suite attendue de”Un endroit calme«Flambant neuf le 20 mars, à la fois dans les salles en Espagne et dans les salles aux États-Unis.

Emily Blunt, Noah Jupe et Millicent Simmonds dirigent une fois de plus un casting qui fait également partie de Cillian Murphy et Djimon Hounsou, dans cette suite directe réécrite et dirigée par un John Krasinski qui, en plus, il a été révélé qu’elle peut également être vue à nouveau dans le film (à travers un flashback, c’est s).

Puis les deux nouvelles avancées de cette production des Platinum Dunes de Michael Bay, Andrew Form et Brad Fuller: un spot télévisé de 30 secondes (à diffuser lors d’une des pauses du Super Bowl) et une featurette de quelque chose de plus que minute et demie (et disponible avec sous-titres espagnols).

