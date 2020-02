Il y a des réalisateurs pour le nouveau remake de ‘The Texas Chainsaw Massacre’

VaVariety rapporte que le directeur des réalisateurs formé par Ryan et Andy Tohill dirigera pour Legendary Entertainment le futur redémarrage du film d’horreur emblématique de 1974, ‘The Texas Chainsaw Massacre’. Soyez la première grande production pour les frères après avoir fait leurs débuts de réalisateur avec «The Dig», un film qui a été présenté en première au Festival international du film de Toronto 2018. Chris Thomas Devlin est en charge de l’écriture du scénario.

Fede Alvarez, réalisateur de films tels que “ Posesin infernal (Evil Dead) ” (2013) et “ No respires ” (2016), produit le film avec Rodolfo Sayagues via son label Bad Man. Selon Alvarez lui-même: “La vision du Tohill est exactement ce que veulent les fans. C’est violent, excitant et tellement dépravé qu’ils restent avec vous pour toujours.”

La franchise compte actuellement un total de huit films qui ont récolté plus de 235 millions de dollars dans le monde, la plus récente préquelle de 2017 simplement intitulée «Leatherface». Massacrée par la critique (elle a 30% à Rotten Tomates), ce film a été réalisé par Julien Mauryy, Alexandre Bustilloy, avec le rôle de Finn Jones, Stephen Dorff, Lili Taylor, Nicole Andrews et James Bloorentre entre autres.