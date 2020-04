Il y a un écrivain pour ‘Ant-Man 3’

VaThe Hollywood Reporter rapporte que l’un des scénaristes de la populaire série animée, Jeff Loveness, a été nommé pour écrire le script du troisième opus tant attendu d’Ant-Man. En plus de la série animée à succès, Loveness a travaillé dans le domaine de la comédie pour Jimmy Kimmel Live! et The Onion News Network.

Le média avance que l’accord a été conclu juste avant que Hollywood ne soit blindé avant la pandémie de coronavirus. A ce moment-là, Loveness travaillait déjà sur l’histoire de ce troisième opus qui, comme précédemment déclaré par Michael Douglas et Michael Pea, commencera le tournage en janvier 2021. En novembre, nous avons également signalé que le cinéaste Peyton Reedvolver dirigeait«Ant-Man 3».

Reed a déjà repris à la fois “ Ant-Man ” en 2015 et sa suite, “ Ant-Man and the Wasp ” en 2018, deux films qui ont rapporté respectivement 520 $ et 622 millions de dollars et dépassent 83% de notes positives. sur Rotten Tomatoes.

Vraisemblablement Paul Rudd et Evangeline Lillyvolvern pour jouer les rôles principaux. Les deux personnages faisaient partie de l’énorme succès obtenu par «Avengers: Endgame», bien que le rôle de Scott Lang (Rudd) était beaucoup plus pertinent. En outre, ce film a montré Emma Fuhrmann en tant que fille adolescente de Scott, Cassie Lang. Dans les bandes dessinées, Cassie finit par gagner ses propres pouvoirs et prend le nom de Stature et Stinger.

Sans date de sortie ni titre officiel, le film arrivera en 2022 ou 2023.