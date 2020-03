Il y a une nouvelle Supergirl sur le Arrowverse

Partager

Dans le nouvel épisode de Supergirl, nous verrons un nouveau super-héros décoller alors que le reste de l’équipe se bat pour la sauver d’elle-même.

Kara n’est pas la seule sœur Danvers qui a le pouvoir de SupergirlC’est du moins ce que nous pouvons voir dans un prochain épisode de la saison 5.

Le CW a publié une promotion pour l’épisode 16 de la saison 5, intitulée “Alex au pays des merveilles”, dans laquelle Alex Danvers (Chyler Leigh) utilise la technologie obsidienne pour se détendre dans un monde de réalité virtuelle. À cet endroit, elle devient sa propre version de Supergirl, avant que ses amis ne se rendent compte qu’elle est prise au piège de sa nouvelle personnalité.

Alors que l’équipe s’efforce de sauver Alex, le PDG d’Obsidian Tech, Andrea Rojas (Julie Gonzalo) souligne que seul un choc sûr peut la ramener dans le monde réel, car elle s’est désespérément accrochée à ses illusions virtuelles.

La série aura une pause.

Face à la pandémie croissante de coronavirus (COVID-19), la production des épisodes restants de la saison 5 de Supergirl a été suspendu par mesure de précaution. À l’instar d’autres productions de Le CW dans la région de Vancouver. Il n’y a eu aucune mise à jour sur la façon dont cela affectera le reste de la saison, qui devrait actuellement diffuser sa finale en mai.

L’épisode Alex au pays des merveilles sera présenté le dimanche 22 mars à 21 h. ET / PT sur The CW, Supergirl stars Melissa benoist comme Kara Danvers, David Harewood comme Martian Manhunter et Chyler Leigh comme Alex Danvers.

Ici, nous vous laissons la vidéo de la promotion où la sœur de Kara pense qu’elle est Supergirl. J’espère que vos amis peuvent vous convaincre du contraire et revenir à la normale.

