Il y aura des modifications majeures dans la deuxième saison

Sans aucun doute, The Witcher C’est l’une des séries les plus regardées de Netflix. Même ainsi, la fiction a reçu quelques plaintes du public et des fans. Le premier, sur la chronologie, et maintenant … concerne les vêtements.

Depuis sa sortie, The Witcher Il a été très bien reçu par le public. La série a battu des records en Netflix, et est l’une des fictions préférées du public. Cependant, il a reçu des critiques pour son calendrier et aussi pour le costume de l’armée Nilfgaard. La bonne nouvelle est que ces détails seront modifiés lors de la deuxième saison.

Selon Comickbook, le producteur de la série Lauren Hissrich Il a déjà confirmé que ce sera l’un des changements que nous pouvons voir dans la deuxième saison. «Tout ce qui concerne Wit The Witcher» a été un véritable processus d’apprentissage pour moi. C’est la beauté de pouvoir le faire pour la première fois, puis de revenir et de le refaire. La deuxième saison est passionnante. C’est l’occasion de regarder les erreurs que nous avons commises lors de la première saison et de faire mieux, de mieux raconter les histoires, d’améliorer certaines choses, de regarder ce qui n’a pas fonctionné, de s’en débarrasser et de recommencer », a-t-il déclaré en parlant avec Writer Experience. «L’armure Nifgaardian sera totalement différente. Il y a la possibilité de revenir et de corriger si nous voulons », confirme le créateur.

Le concepteur de l’armure a commenté dans un magazine turc à ce sujet à l’occasion de la première de la première saison: «Je pense que le costume le plus difficile était celui de Geralt. Après cela, le plus difficile a été l’armure nilfgaardienne. J’étais censé être menaçant et étrange. Il est décrit comme une armure noire avec un ornement de soleil dessus. Il aurait été facile de le transformer en armure médiévale ou Renaissance. Mais, je pensais que ce ne serait pas suffisant pour exprimer les ténèbres et le pouvoir obscur de l’armée Nilfgaard. »

La deuxième saison de The Witcher arrivera tout au long de 2021. Il est prévu que le problème de l’intrigue et les sauts dans le temps seront également abordés, en prenant une structure plus linéaire que la première saison. Il continuera d’avoir Henry Cavill, Freya Allan et Anya Chalotra.

Un nouveau spin-off

En plus d’attendre un an pour continuer à regarder le Warlock, nous attendons également des nouvelles de l’animation dérivée de la série. Ce projet, qui sera appelé The Witcher: Cauchemar du loup, est déjà produit par Studio Mir, le même studio qui nous a apporté Big Fish & Begonia.

L’intrigue suivra Vasemir et le synopsis officiel dit “Bien avant de devenir un mentor pour Geralt, Vasemir commence son propre voyage en tant que sorcier après que le mystérieux Deglan le revendique par la loi de la surprise.”

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre beaucoup de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.